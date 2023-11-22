https://sputnik-georgia.ru/20231122/bolshie-kholodilnye-ustanovki-v-gruzii--budut-proveryat-na-utechku--284420925.html

Большие холодильные установки в Грузии будут проверять на утечку

Большие холодильные установки в Грузии будут проверять на утечку

Новые правила связаны с защитой озонового слоя в Грузии 22.11.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Новый технический регламент, согласно которому владельцев больших установок, содержащих от трех килограмм охлаждающих агентов, обяжут проверять установки на безопасность, вступит в силу в Грузии с 1 января 2024 года. Согласно "Техническому регламенту соответствия требованиям охраны окружающей среды кондиционеров, холодильных установок и тепловых тумб", вступающему в силу с этого срока, холодильные установки и большие кондиционеры будут проверять на утечку. Так, установки содержащие от трех до 30 килограммов охлаждающих агентов должны будут проверять на утечку каждый год, установки содержащие от 30 до 300 килограммов охлаждающих агентов – каждые полгода, а более мощные – каждые три месяца. При этом при утечке владельцы установок будут обязаны сообщить Агентству надзора за окружающей средой. Нарушение регламента будет караться штрафами от 150 до 2 тысяч лари. В Грузии вводят штрафы за продажу веществ, разрушающих озоновый слой>>Новые правила связаны с защитой озонового слоя. Грузия 11 июля 2023 года стала 151-й страной Монреальского протокола, присоединившейся к Кигалийской поправке к нему. Все озоноразрушающие вещества, регулируемые Монреальским протоколом, содержат либо хлор, либо бром.По протоколу с 2024 года потребление гидрофторуглеродов в стране будет заморожено на базовом уровне, а с 2029 года начнется его поэтапное сокращение, сначала на 10%, затем на 30%, 50% и, наконец, в 2045 году на 80%.Гидрофторуглероды (ГФУ) используются в установках кондиционирования воздуха, холодильном оборудовании, при производстве вспененной теплоизоляции и в других отраслях.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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