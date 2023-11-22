https://sputnik-georgia.ru/20231122/deputat-rasskazala-kogda-uroven-zhizni-v-gruzii-budet-kak-v-evrope-284400671.html

Депутат рассказала, когда уровень жизни в Грузии будет, как в Европе

Депутат рассказала, когда уровень жизни в Грузии будет, как в Европе

К 2027-2030 гг. в Грузии годовой доход на душу населения составит около 10 000-12 000 долларов, заявила депутат 22.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-22T10:02+0400

2023-11-22T10:02+0400

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ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Грузия достигнет уровня жизни, как в странах ЕС, к 2027 году, заявила депутат от политической группы "Сила народа" Эка Сепашвили. ВВП на душу населения – это показатель уровня экономической активности и качества жизни населения в отдельных странах и регионах за определённый период. При этом депутат отметила, что рост ВВП не означает только то, что это совокупный показатель, а целью власти является отражение экономического роста на всех слоях населения. Ранее министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили заявил, что при благоприятном прогнозе роста экономики на уровне 5% ВВП на душу населения к 2027 году составит 11 тысяч долларов. С точки зрения экономической активности реальный ВВП, по прогнозу Нацбанка, вырастет на 6% в 2023 году и на 5% в 2024 году. Рост экономики Грузии увеличит занятость – замминистра >>По данным Национальной службы статистики, реальный экономический рост в Грузии в сентябре 2023 года составил 5,1% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Средний показатель реального роста ВВП в январе-сентябре 2023 года составил 6,8%. После спада экономики в 2020 году на 6,8% с апреля 2021 года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и увеличение оборота предприятий.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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