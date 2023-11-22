https://sputnik-georgia.ru/20231122/eto-predatelstvo--lider-gruzinskoy-mechty-raskritikoval-initsiativu-lelo-284412846.html

Это предательство – лидер "Грузинской мечты" раскритиковал инициативу "Лело"

Это предательство – лидер "Грузинской мечты" раскритиковал инициативу "Лело"

Вопрос введения санкций против Россия вновь стал актуален в Грузии 22.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-22T17:29+0400

2023-11-22T17:29+0400

2023-11-22T17:46+0400

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зураб абашидзе

грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Инициатива оппозиционной партии "Лело для Грузии" является предательской и направлена на нанесение ущерба стране и ее населению, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. Ранее один из лидеров партии "Лело" Мамука Хазарадзе заявил, что на рассмотрение парламента поступит план из девяти пунктов – "Акт защиты Грузии", который, по его словам, обеспечит защиту интересов страны и населения. Среди прочего инициатива "Лело" предусматривает введение визового режима для российских граждан и запрет прямого авиасообщения с Россией. В "Грузинской мечте" называют партии крупнейшую оппозиционную партию страны "Единое национальное движение", "Лело для Грузии", "За Грузию", "Стратегия Агмашенебели" "Гирчи – больше свободы" и "Дроа" "коллективным "Нацдвижением", "радикальной оппозицией", а также "локальной партией войны". Евроинтеграция не подразумевает введения санкций против России – спикер парламента Грузии >>По словам Кобахидзе, введение санкций нанесет вред грузинской, а не российской экономике. "В целом, когда вводишь санкции против кого-то, ты должен навредить кому-то другому. Иначе в чем смысл санкций? Что касается введения санкций против России, мы не можем навредить России нашими санкциями, вместо этого мы нанесем серьезный удар по нашей собственной экономике", – подчеркнул Кобахидзе. По его словам, именно это является главной целью "партии войны" и "партии предательства": любым способом нанести ущерб своей стране, и "Лело" – одно из выражений этого. Оппозиция многие месяцы обвиняла власти в оказании России помощи в обходе санкций, но координаторы Евросоюза, США и Великобритании по санкциям по итогам визита в Грузию в июне 2023 года положительно оценили проделанную грузинскими властями работу. Власти Грузии отказались от введения своих санкций против России, заявив, что от этого пострадает только сама Грузия. При этом Грузия соблюдает международные санкции и оказывает политическую и гуманитарную поддержку Украине. Между Россией и Грузией нет дипотношений, они были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Диалог между странами поддерживается в рамках Женевских дискуссий и встреч спецпредставителя премьера Грузии по урегулированию отношений с РФ Зураба Абашидзе с членом Совфеда РФ Григорием Карасиным. В последние годы страны активно развивают торговые связи, и Россия входит в пятерку основных торговых-партнеров. В середине мая 2023 года Россия отменила визовый режим для граждан Грузии, действовавший с 2000 года, а также отменила запрет на прямое авиасообщение между Грузией и Россией, введенный в 2019 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, сша, великобритания, украина, мамука хазарадзе, ираклий кобахидзе, зураб абашидзе, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение