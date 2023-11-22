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"Грузинская мечта" готова к сотрудничеству со всеми сторонами для выполнения условий ЕК

"Грузинская мечта" готова к сотрудничеству со всеми сторонами для выполнения условий ЕК

Дверь открыта для всех, кто захочет оказаться в этом европейском поезде Грузии, заявил политик 22.11.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" готова сотрудничать со всеми заинтересованными сторонами для выполнения условий Еврокомиссии, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили на открытии конференции "Путь Грузии к Евросоюзу". Еврокомиссия 8 ноября обнародовала отчет о выполнении Грузией 12 условий и рекомендовала Евросовету предоставить стране статус кандидата на вступление в Евросоюз. При этом Еврокомиссия призвала Грузию предпринять девять шагов, среди которых проведение свободных выборов, сближение с внешней политикой ЕС, деполяризация и другое. Третью по счету конференцию "Путь Грузии в ЕС", организованную парламентом Грузии и Национальной платформой Грузии Форума гражданского общества Восточного партнерства, открыли спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили, посол Евросоюза Павел Герчинский и председатель Национальной платформы Грузии Нино Чхобадзе. Сумбур вместо политики >>Как ранее заявил председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе, работа над девятью условиями Еврокомиссии будет гораздо легче, поскольку власти Грузии уже выполнили 80% из предыдущих 12 требований для получения статуса страны-кандидата в ЕС. Грузия получит статус кандидата, если решение Еврокомиссии поддержат лидеры всех 27 стран ЕС. Решение будет принято 14-15 декабря 2023 года. Грузия и ЕС Грузия подала заявку на получение статуса кандидата в ЕС 3 марта 2022 года, практически в одно время с Украиной и Молдовой. В июне 2022 года Грузии была предоставлена "европейская перспектива" и выражена готовность предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз, когда будут выполнены 12 условий. Статус тогда получили Украина и Молдова. Власти Грузии заявили, что отказ стране в предоставлении статуса в 2022 году было несправедливым решением и что Грузия по всем критериям еще тогда опережала и Украину, и Молдову.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, украина, молдова, тбилиси, шалва папуашвили, нино чхобадзе, ираклий кобахидзе, еврокомиссия, грузинская мечта - демократическая грузия