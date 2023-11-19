https://sputnik-georgia.ru/20231119/sumbur-vmesto-politiki-284338963.html

Сумбур вместо политики

Сумбур вместо политики

Чем занимается оппозиция Грузии в преддверии грядущих выборов и о ее шансах размышляет колумнист Sputnik Грузия, главный редактор ГРУЗИНФОРМ, политолог Арно... 19.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-19T17:52+0400

2023-11-19T17:52+0400

2023-11-19T18:15+0400

аналитика

политика

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сша

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саломе зурабишвили

михаил саакашвили

ника гварамия

цру

единое национальное движение

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"Сумбур вместо музыки" – редакционная статья в газете "Правда" от 28 января 1936 года об опере Д. Шостаковича "Леди Макбет Мценского уезда", в которой она подвержена резкой критике за "антинародный, формалистический характер". Статья была опубликована без подписи, что породило различные домыслы об ее авторстве, называлось даже имя самого Сталина. "Амбиции губят людей" – такими словами мой коллега подытожил нашу вчерашнюю беседу о происходящих в Грузии и мире событиях и с ним трудно не согласиться. Амбиции амбициям рознь, иногда они бывают даже полезны, но когда честолюбие обуревает людей, причастных к политике, они делают ее сумбурной, противоречащей чаяниям народа, что опасно для государства. Именно по милости амбициозных политиков сегодня мы "погружаемся" все глубже и глубже и никто не знает когда, наконец, можно будет "оттолкнуться ото дна", чтобы начать "всплывать"! Сумбурная и формально прозападная политика алчной грузинской оппозиции – благоприятная среда для их обогащения из теневых западных источников, а динамичные партнерские отношения с Россией, которые не спонсируют США и Евросоюз, сегодня больше всего отвечают национальным интересам Грузии. Однако прозрачная реал-политика для грузинской оппозиции неприемлема по меркантильным соображениям, а грузинская власть опасается "входить глубоко в Москва-реку", одно дело – транспортное сообщение и торговля, другое – восстановление дипотношений и территориальной целостности... Оппозиция напугана рейтингом "Грузинской мечты" на предстоящих выборах – депутат >>Одержимая имперскими амбициями неадекватная грузинская оппозиция уже выставляет себя на предвыборные торги, отлично понимая, что преодолеть 5-процентный барьер кроме партии власти сможет лишь проукраинская антироссийская партия Саакашвили. У всех остальных оппозиционных партий больше членов, чем избирателей, поэтому они используются Западом эпизодически, как агенты западного влияния "гражданского сектора". Тем временем результаты начавшихся соцопросов американских институтов загодя демонстрируют заказ Вашингтона каким должен быть политический расклад сил в Грузии в результате выборов 2024. Примечательно, что после 2012 года здесь ничего кардинально не изменилось: 3/4 и более населения Грузии будто бы хотят в НАТО и ЕС как и прежде, 2/3 голосов опять имеет партия Иванишвили – ныне действующая власть от "Грузинской мечты", а 1/3 – оппозиционная партия Саакашвили "Единое национальное движение". Отмечу, что в 2024 году выборы пройдут в США и в России, но предугадать результат можно только для последней – альтернативы Путину сегодня у россиян нет. Война на Украине имеет решающее значение для американских выборов – если Байден завершит ее, как решился на вывод американского контингента из Афганистана, а это можно сделать только остановив американскую военную помощь Киеву, то его шансы резко возрастут, несмотря на деменцию действующего президента. А результаты выборов в США, в свою очередь, будут иметь немалое значение для Грузии – несмотря на то, что выборы у нас намечены на месяц раньше, в октябре. Но уже сегодня играющие на грани фола Соединенные Штаты через вышеуказанные социологические исследования IRI и IDI констатируют, что менять в Грузии существующий расклад – 2/3 власть от партии Иванишвили против 1/3 оппозиции от партии Саакашвили – не собираются. Поджигать Южный Кавказ и со стороны Грузии, когда, пока неясно – чем закончится операция по вытеснению России из Армении, было бы для США верхом опрометчивости: Россия, как напомнил на прошедшей неделе Лавров, с Южного Кавказе не уйдет все равно. От себя добавлю – а значит, на смену прагматичной власти в Грузии на коалиционное правительство меньшевиков во главе с реваншистами Саакашвили Москва отреагирует отрицательно. "Грузинская мечта" убедительно победит на парламентских выборах – Кобахидзе >> Учитывая, что гражданина Украины Михаила Саакашвили реанимировать в грузинской политике не удалось, и вот уже 2 года, как он строчит циркуляры из больницы, то призывая однопартийцев прекратить политический сумбур, то обещая изгнать из Грузии всех русских, как только вернется во власть (и действительно, никто доподлинно не знает, сколько сегодня группировок в "Едином национальном движении" и кто их де-факто лидеры, никто не знает, сколько жен и детей у Саакашвили и к которой из них он собирается вернуться).Учитывая, что сегодня баланс сил на Южном Кавказе складывается не в пользу США (де-факто нейтральная Грузия, не имеющий народной поддержки режим Пашиняна и разгневанный Баку из-за нежелания США продлить приостановку 907-й поправки, ограничивающей оказание военной и помощи Азербайджану со стороны Америки), Вашингтон предпочитает подготовить в Грузии несколько марионеток, которые станут альтернативным прибежищем для грузинского избирателя, недовольного небезупречной политикой "Грузинской мечты". В условиях спровоцированного политического кризиса (испытанный повод – "фальсификация выборов"), марионетки должны будут организовать массовые протесты и наконец реализовать проект "Коалиционное правительство в Грузии", которое издаст Декрет о подключении Грузии к военным действиям на стороне Украины (откроет т.н. "Второй фронт"). Учитывая горький опыт с дискредитировавшим Соединённые Штаты Саакашвили, в ЦРУ на сей раз просчитали, что новые ставленники США из грузинской оппозиции должны не отталкивать народ расправами и пугать экспроприациями, как Саакашвили, а привлекать бонусами и положительными всепрощающими габитусами – мол, кто старое помянет, тому глаз вон, все мы – грузины, а значит - братья, несмотря на партийную и сексуальную ориентацию, а значит, что и "враг у нас один – русские!". Майдан, второй фронт и другие секреты Келли Дегнан >>Кто же эти добрые дяди и тёти, на которые сегодня делают ставку Соединённые Штаты в Грузии? В первую очередь, это действующий президент Саломе Зурабишвили, какой бы слабой фигурой она не являлось. В Грузии осталось незамеченным интервью Александра Чачия за два дня до процедуры импичмента в Парламенте Грузии, где грузинский политолог заявил - "Зурабишвили поддерживают США, поэтому импичмент вряд ли состоится по причине сильного давления со стороны американцев". А ведь в Грузии было ошибочно принято считать Зурабишвили этаким поспредом Европы, в первую очередь – её родной Франции, а на Капитолийском холме, мол, эксцентричную Саломе в упор не видят! Оказалось, что это не так – не блещущая талантом Зурабишвили с самого же начала была засланкой ЦРУ, а вовсе не очаровала Саакашвили своей внешностью, который выписал её из Франции, как Остап Бендер собирался выписать Шуру Балаганова в Рио-де-Жанейро! Но, несмотря на полную профнепригодность как политик и президент, Зурабишвили может отлично исполнять роль посредника и почтальона, раздающей бонусы еврогрузинам от имени Запада, а также помиловать того, на кого укажет Запад! Фонд для исполнения обещаний ей уже выделен, вот почему она начала серию встреч с гендер-оппозицией и с молодёжью, которым обещает богатую жизнь в единой Европе в обмен на их поддержку на выборах! По подсказке США, она взяла имидж лидера "второй, проевропейской" Грузии - в пику, якобы, "пророссийской" власти. Зурабишвили, постоянно игнорируя грузинскую Конституцию, осуществляет визиты к руководителям стран Евросоюза, где раздаёт интервью ведущим европейским медиа и держит в рукаве джокер – помилование Саакашвили. Оппозиции в Грузии следует добиться поддержки хотя бы 100 тысяч избирателей – депутат >>А второй, кто сегодня проходит кастинг в Соединённых Штатах на роль лидера оппозиции, это недавно помилованный Зурабишвили экс-гендиректор и телеведущий учреждённой им же телекомпании "Мтавари архи" Ника Гварамия, который после выхода из Руставской тюрьмы большей частью находился в США Европе. 47-летний беженец из Сухуми, не случайно был подобран Саакашвили, который поднялся юного знатока сначала до министра просвещения, потом – до заместителя генпрокурора Грузии. Гварамия по сей день полностью послушен Саакашвили, который обладает на него убийственным компроматом. Вот причина, по которой они ненавидят друг друга. На прошлой неделе в Нью-Йорке Гварамия вручили международную премию Свободы прессы за создание пропагандистской машины дезинформации и русофобии – вышеуказанной фабрике фейков, телекомпании "Мтавари архи". Это тоже было частью сценария превращения скандального политпропагандиста – агитатора уровня сельского клуба – в солидного политика! Смотрите, как в ЦРУ начали "ловить мышей": главный медиа-рупор Саакашвили, рупор национализма и русофобии, возведший язык ненависти и нецензурную лексику в порядок вещей, сделавший фейки и буллинг визитной карточкой и обычной практикой телеканала, вдруг вышел на свободу преобразившимся положительным героем, который, в первую очередь, извинился перед помиловавшей его Зурабишвили за то, что ранее называл её "женщиной – членом"! Грузинский народ не нуждается в опекуне – спикер парламента ответил на заявление посла США>>Особенно впечатляет выдуманная политтехнологами ЦРУ благодарственная речь Гвармия на процедуре вручения премии в Нью-Йорке, где он рассказал душещипательную историю, как рос в семье антисоветчиков и диссидентов и с малых лет сам стал антисоветчиком, диссидентом, а потом – политрепрессированным политзаключённым, являясь на самом деле вором, засунувшим руку в кассу телекомпании и обокравшим не только государство и владельцев, но и своих коллег! Но особенно восхищает, как точно для него выбрали имидж Троцкого, учитывая внешнее сходство, образованность и аморальные качества безжалостного лицемера! Однако интересно - как задуман в Вашингтоне переход Гварамия от любимца Запада – к любимцу грузинского избирателя, грузинского народа, с чем Гварамия вернётся в Грузию и на каком языке будет разговаривать с грузинскими гражданами, какие аргументы голосовать за себя предложит? Тема, которую оседлал Гварамия, подхватив первое из восьми новых условий Еврокомиссии – борьба с российской пропагандой – избирателей не интересует, это просто высокооплачиваемый блеф. Даже как аналитик, обычной не испытывающий трудностей с т.н. политикой увязок (linkage policy), я затрудняюсь сказать, что припрятано в Лэнгли для Гварамия, но факт, что он должен отобрать часть электората у партии Саакашвили, или опять пойти под Мишу (Грузия помнит много ушедших в парламент телеведущих и даже партию языкастых телеведущих во главе с Георгием Таргамадзе). Оппозиция в тяжелом положении – глава "Грузинской мечты" оценил результаты соцопроса>>Зато я точно знаю, чем должна ответить власть, у которой PR-коммуникации всегда были слабыми. В первую очередь, "Мечта" должна понять, что сумбур вместо политики, как у оппозиции, больше не пройдёт, если она, конечно, не решила тайно передать полномочия коалиционному правительству. Если Зурабишвили и Гварамия позиционируют себя, точнее – США их позиционирует, как поспредов "второй" - виртуальной прозападной Грузии, то "Грузинской мечте" не надо соперничать с ней на этом треке, наоборот – позиционировать себя как партию народа, благодарного власти за столько лет мирной жизни без войн и междоусобиц, за увеличенные в 10 и больше раз пенсии и пособия, за всеобщее страхование, гарантирующее бесплатное здравоохранение! Для этого власти "Грузинской мечты" необходимо всего ничего – дать дорогу перспективной молодёжи и прислушаться к профессионалам, хоть на время позабыв про амбиции, непотизм и кадровые интриги, порвать списки неугодных и строго спросить с тех, кто эти списки составлял! Только таким образом можно стать по настоящему народной партией, к чему "Грузинская мечта" была очень близка в 2012 – 2013 году. Власть уже сегодня должна развенчать пропагандистский миф, что грузинская оппозиция, Украина и Израиль – по одну сторону баррикад, на стороне добра, а по вторую сторону – зло, которое олицетворяют Россия и пророссийская "Грузинская мечта". И раз уж Зурабишвили в интервью французской газете впервые пересекла "красную черту" и возвысила голос против "олигарха Иванишвили", купившего ей президентское кресло, что явно произошло под диктовку Вашингтона, решившего, что час пробил, то власть обязана рассказать своему народу всю правду о коррупции в президентском дворце!А вот Гварамия, опасаясь разглашения компромата, пока соблюдает правила игры, которые Зурабишвили нарушила, что оставлять безнаказанным никак нельзя. И вот тогда зазвучит "музыка" вместо сумбура, который представляет сегодня грузинская политика – "ни Богу свечка и ни чёрту кочерга"!Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

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Арно Хидирбегишвили https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24532/76/245327619_774:0:2822:2048_100x100_80_0_0_3d93c48fdf5a4d12a8778a833bf203ad.jpg

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Арно Хидирбегишвили https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24532/76/245327619_774:0:2822:2048_100x100_80_0_0_3d93c48fdf5a4d12a8778a833bf203ad.jpg

аналитика, политика, грузия, сша, вашингтон, саломе зурабишвили , михаил саакашвили, ника гварамия, цру, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, колумнисты, нато, евросоюз