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https://sputnik-georgia.ru/20231122/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-22-noyabrya-2023-284398064.html
Какой сегодня церковный праздник: 22 ноября 2023
Какой сегодня церковный праздник: 22 ноября 2023
По православному церковному календарю 22 ноября 2022 чествуют икону Божьей Матери, именуемую "Скоропослушница" – древний чудотворный образ 22.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-22T01:01+0400
2023-11-22T01:01+0400
справки
религия
календарь религиозных праздников
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Во вторник, 22 ноября, по церковному календарю отмечают день памяти святых Онисифора, Порфирия, Александра, Антония, Матроны, Феоктисты и других.Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре."Скоропослушница"По церковному календарю 22 ноября чествуют икону Божьей Матери, именуемую "Скоропослушница" – древний чудотворный образ.Икона Божьей Матери "Скоропослушница" была создана, предположительно, в Х веке и с тех пор хранится в монастыре Дохиар на святой горе Афон. Название иконы связано с легендой о чуде, совершенном ею в ХII веке.По преданию, один из служителей обители часто проходил мимо иконы с зажженной лампадой, из-за чего на ней оседала сажа. Однажды служитель услышал глас, предупреждающий его не быть невнимательным, однако не обратил внимания на предупреждение, за что был наказан, потеряв зрение.После этого служитель раскаялся и молил икону Божьей Матери о прощении. Его молитва была услышана. И вновь он услышал глас, извещавший о прощении и возвращении зрения, а также приказывающий возвестить всей братии, что отныне эта икона будет именоваться Скоропослушницею, потому что будет быстро исполнять просьбы верующих, обращающихся к ней с молитвой.Копия чудотворной иконы Пресвятой Богородицы "Скоропослушница" была доставлена в Грузию из Греции в мае 2005 года. Чудотворный образ упокоен в церкви Святой Троицы (Самеба) в Тбилиси.Онисифор и ПорфирийПо церковному календарю 22 ноября поминают мучеников Онисифора и Порфирия, пострадавших за веру во время преследования христиан при императоре Диоклетиане (284–305).Мечеть, синагога и церкви в одном квартале - как в Тбилиси уживаются все религии &gt;&gt;&gt;Мучеников, схватив, жестоко пытали. Затем их привязали к диким коням, которые волочили святых по камням, пока они не скончались.Александр СолунскийПо церковному календарю 22 ноября поминают мученика Александра Солунского, пострадавшего за веру при императоре Максимиане (305-311).Язычники, схватив Александра за исповедание христианства, доставили к императору. Солунского, перевернувшего жертвенник на предложение отречься и поклониться языческим богам, Максимиан приказал обезглавить. После казни палач и император видели, как Ангел Небесный сопровождает душу святого, возносящуюся на небо.Антоний АпамейскийПо церковному календарю 22 ноября поминают мученика Антония Анамейского, пострадавшего за веру.Жил Антоний-сириец в городе Апамеи в V веке и был он каменщиком. По благословению сирийского епископа, Антоний начал строить в городе церковь Святой Троицы. Узнав об этом, местные язычники зарубили святого, ворвавшись ночью в его дом.Матрона КонстантинопольскаяПо церковному календарю 22 ноября поминают преподобную Матрону Константинопольскую, жившую в V веке.Родилась будущая святая в Малой Азии. Замуж ее выдали за состоятельного человека. После рождения дочери супруги переселились в Константинополь, где 25-летняя Матрона ходила в Божий храм и целыми днями горячо молилась Господу.Преподобная, познакомившись в храме с двумя подвижницами Евгенией и Сусанной, стала подражать жизни благочестивых стариц, за что ей приходилось терпеть недовольство со стороны мужа.Святая, после долгих колебаний, оставив свою дочь на воспитание старице Сусанне, остригла волосы и, переодетая в мужскую одежду, поступила в мужской монастырь, чтобы муж не смог ее отыскать.Преподобному Вассиану – игумену монастыря – через некоторое время было во сне откровение, что евнух Вавила – женщина. Позвав святую, преподобный потребовал ответа, с какой целью женщина проникла в монастырь. Услышав рассказ Матроны и убедившись, что у нее непорочные помыслы, благословив, отправил святую в женский монастырь в городе Емес.Спустя годы, подвижница, выполняя Божью волю, вернулась в Константинополь, где основала обитель. Она умерла примерно в 492 году в возрасте ста лет.Феоктиста ПаросскаяПо церковному календарю 22 ноября поминают преподобную Феоктисту Паросскую, жившую в IX веке.Осиротев, будущая святая выросла при монастыре и с юности подвизалась в иночестве. По благословению игуменьи однажды она пошла в соседнее селение посетить родственников. Ночью арабы напали на село и, пленив всех жителей, посадили их на корабль и вышли в море.Восемнадцатилетней Феоктисте удалось сбежать на пустынном острове Парос (Эгейское море), где разбойники решили осмотреть свою добычу. Преподобная, найдя на острове один полуразрушенный храм, подвизалась в нем, пребывая 35 лет в посте и молитве, питаясь только семенами подсолнечника.Однажды на остров высадились охотники, и один из них, зайдя в разрушенный храм для молитвы, нашел там преподобную Феоктисту. Святая поведала ему свою жизнь и попросила привести Преждеосвященные Дары для причащения, когда он вновь посетит остров.Через год охотник приехал на остров и привез Преждеосвященные Дары для преподобной. Причастившись, святая мирно скончалась. Произошло это примерно в 881-м.ИмениныПо церковному календарю 22 ноября именины отмечают Александр, Антон, Алексей, Виктор, Дмитрий, Иван, Иосиф, Илья, Константин, Матрона, Нестор, Тимофей, Порфирий, Семен и Федор.Материал подготовлен на основе открытых источников.
https://sputnik-georgia.ru/20231120/skoroposlushnitsa-2023-molitvy-o-chem-prosyat-ikonu-bozhey-materi-284362047.html
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справки , религия , календарь религиозных праздников
справки , религия , календарь религиозных праздников

Какой сегодня церковный праздник: 22 ноября 2023

01:01 22.11.2023
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaВ Грузии восстанавливают Атенский храм Сиони
В Грузии восстанавливают Атенский храм Сиони - Sputnik Грузия, 1920, 22.11.2023
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
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По православному церковному календарю 22 ноября 2022 чествуют икону Божьей Матери, именуемую "Скоропослушница" – древний чудотворный образ
Во вторник, 22 ноября, по церковному календарю отмечают день памяти святых Онисифора, Порфирия, Александра, Антония, Матроны, Феоктисты и других.
Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.

"Скоропослушница"

По церковному календарю 22 ноября чествуют икону Божьей Матери, именуемую "Скоропослушница" – древний чудотворный образ.
Икона Божьей Матери "Скоропослушница" была создана, предположительно, в Х веке и с тех пор хранится в монастыре Дохиар на святой горе Афон. Название иконы связано с легендой о чуде, совершенном ею в ХII веке.
По преданию, один из служителей обители часто проходил мимо иконы с зажженной лампадой, из-за чего на ней оседала сажа. Однажды служитель услышал глас, предупреждающий его не быть невнимательным, однако не обратил внимания на предупреждение, за что был наказан, потеряв зрение.
Эпидемия коронавируса. Церковная служба. Верующие в масках - Sputnik Грузия, 1920, 20.11.2023
"Скоропослушница" 2023: молитвы, о чем просят икону Божьей Матери?
20 ноября, 20:55
После этого служитель раскаялся и молил икону Божьей Матери о прощении. Его молитва была услышана. И вновь он услышал глас, извещавший о прощении и возвращении зрения, а также приказывающий возвестить всей братии, что отныне эта икона будет именоваться Скоропослушницею, потому что будет быстро исполнять просьбы верующих, обращающихся к ней с молитвой.
Копия чудотворной иконы Пресвятой Богородицы "Скоропослушница" была доставлена в Грузию из Греции в мае 2005 года. Чудотворный образ упокоен в церкви Святой Троицы (Самеба) в Тбилиси.

Онисифор и Порфирий

По церковному календарю 22 ноября поминают мучеников Онисифора и Порфирия, пострадавших за веру во время преследования христиан при императоре Диоклетиане (284–305).
Мечеть, синагога и церкви в одном квартале - как в Тбилиси уживаются все религии >>>
Мучеников, схватив, жестоко пытали. Затем их привязали к диким коням, которые волочили святых по камням, пока они не скончались.

Александр Солунский

По церковному календарю 22 ноября поминают мученика Александра Солунского, пострадавшего за веру при императоре Максимиане (305-311).
Язычники, схватив Александра за исповедание христианства, доставили к императору. Солунского, перевернувшего жертвенник на предложение отречься и поклониться языческим богам, Максимиан приказал обезглавить. После казни палач и император видели, как Ангел Небесный сопровождает душу святого, возносящуюся на небо.

Антоний Апамейский

По церковному календарю 22 ноября поминают мученика Антония Анамейского, пострадавшего за веру.
Жил Антоний-сириец в городе Апамеи в V веке и был он каменщиком. По благословению сирийского епископа, Антоний начал строить в городе церковь Святой Троицы. Узнав об этом, местные язычники зарубили святого, ворвавшись ночью в его дом.

Матрона Константинопольская

По церковному календарю 22 ноября поминают преподобную Матрону Константинопольскую, жившую в V веке.
Родилась будущая святая в Малой Азии. Замуж ее выдали за состоятельного человека. После рождения дочери супруги переселились в Константинополь, где 25-летняя Матрона ходила в Божий храм и целыми днями горячо молилась Господу.
Преподобная, познакомившись в храме с двумя подвижницами Евгенией и Сусанной, стала подражать жизни благочестивых стариц, за что ей приходилось терпеть недовольство со стороны мужа.
Святая, после долгих колебаний, оставив свою дочь на воспитание старице Сусанне, остригла волосы и, переодетая в мужскую одежду, поступила в мужской монастырь, чтобы муж не смог ее отыскать.
Преподобному Вассиану – игумену монастыря – через некоторое время было во сне откровение, что евнух Вавила – женщина. Позвав святую, преподобный потребовал ответа, с какой целью женщина проникла в монастырь. Услышав рассказ Матроны и убедившись, что у нее непорочные помыслы, благословив, отправил святую в женский монастырь в городе Емес.
Спустя годы, подвижница, выполняя Божью волю, вернулась в Константинополь, где основала обитель. Она умерла примерно в 492 году в возрасте ста лет.

Феоктиста Паросская

По церковному календарю 22 ноября поминают преподобную Феоктисту Паросскую, жившую в IX веке.
Осиротев, будущая святая выросла при монастыре и с юности подвизалась в иночестве. По благословению игуменьи однажды она пошла в соседнее селение посетить родственников. Ночью арабы напали на село и, пленив всех жителей, посадили их на корабль и вышли в море.
Восемнадцатилетней Феоктисте удалось сбежать на пустынном острове Парос (Эгейское море), где разбойники решили осмотреть свою добычу. Преподобная, найдя на острове один полуразрушенный храм, подвизалась в нем, пребывая 35 лет в посте и молитве, питаясь только семенами подсолнечника.
Однажды на остров высадились охотники, и один из них, зайдя в разрушенный храм для молитвы, нашел там преподобную Феоктисту. Святая поведала ему свою жизнь и попросила привести Преждеосвященные Дары для причащения, когда он вновь посетит остров.
Через год охотник приехал на остров и привез Преждеосвященные Дары для преподобной. Причастившись, святая мирно скончалась. Произошло это примерно в 881-м.

Именины

По церковному календарю 22 ноября именины отмечают Александр, Антон, Алексей, Виктор, Дмитрий, Иван, Иосиф, Илья, Константин, Матрона, Нестор, Тимофей, Порфирий, Семен и Федор.
Материал подготовлен на основе открытых источников.
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