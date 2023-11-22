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Каладзе объяснил, почему Грузия не вводит санкции против России
Каладзе объяснил, почему Грузия не вводит санкции против России
Политик считает непонятным, почему страна должна ограничить приезд туристов в Грузию 22.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-22T14:48+0400
2023-11-22T14:48+0400
2023-11-22T15:29+0400
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ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Грузия не будет вводить санкций против России, так как защищает национальные интересы страны и интересы своих граждан, заявил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе. Власти Грузии отказались от введения своих санкций против России, заявив, что от этого пострадает только сама Грузия. При этом Грузия соблюдает международные санкции и оказывает политическую и гуманитарную поддержку Украине. Вместе с тем политик считает непонятным, почему страна должна ограничить приезд туристов в Грузию и экспорт грузинской продукции на российский рынок. "Почему все это должно быть ограничено? Кого мы этим будем ограничивать? Мы ограничиваем себя и опять же ставим крестьян в трудное положение. Но и это просчитано. Они целенаправленно делают все, чтобы каким-то образом нанести экономический ущерб стране, остановить экономическое развитие, которое мы имеем в стране сегодня", – отметил Каладзе.Евроинтеграция не подразумевает введения санкций против России – спикер парламента Грузии >>Оппозиция многие месяцы обвиняла власти в оказании России помощи в обходе санкций, но координаторы Евросоюза, США и Великобритании по санкциям по итогам визита в Грузию в июне 2023 года положительно оценили проделанную грузинскими властями работу. В руководстве Грузии систематически заявляют, что страна соблюдает международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, украина, тбилиси, каха каладзе, грузинская мечта - демократическая грузия, сша
Каладзе объяснил, почему Грузия не вводит санкции против России
14:48 22.11.2023 (обновлено: 15:29 22.11.2023)
Политик считает непонятным, почему страна должна ограничить приезд туристов в Грузию
ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Грузия не будет вводить санкций против России, так как защищает национальные интересы страны и интересы своих граждан, заявил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе.
Власти Грузии отказались от введения своих санкций против России, заявив, что от этого пострадает только сама Грузия. При этом Грузия соблюдает международные санкции и оказывает политическую и гуманитарную поддержку Украине.
"Вы знаете наше отношение к санкциям. Мы не присоединяемся и не можем присоединяться к санкциям опять же исходя из интересов нашей страны. Мы защищаем интересы населения, национальные интересы, и у нас всегда будет такое отношение", – заявил Каладзе.
Вместе с тем политик считает непонятным, почему страна должна ограничить приезд туристов в Грузию и экспорт грузинской продукции на российский рынок.
"Почему все это должно быть ограничено? Кого мы этим будем ограничивать? Мы ограничиваем себя и опять же ставим крестьян в трудное положение. Но и это просчитано. Они целенаправленно делают все, чтобы каким-то образом нанести экономический ущерб стране, остановить экономическое развитие, которое мы имеем в стране сегодня", – отметил Каладзе.
Оппозиция многие месяцы обвиняла власти в оказании России помощи в обходе санкций, но координаторы Евросоюза, США и Великобритании по санкциям по итогам визита в Грузию в июне 2023 года положительно оценили проделанную грузинскими властями работу.
В руководстве Грузии систематически заявляют, что страна соблюдает международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу.