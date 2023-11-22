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Каладзе оценил шансы сборной Грузии без Кварацхелия на выход в финальную часть Евро 2024
Каладзе оценил шансы сборной Грузии без Кварацхелия на выход в финальную часть Евро 2024
Кварацхелия заработал три желтые карточки во время матчей квалификации на Евро 2024 22.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-22T16:25+0400
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ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Отсутствие Хвичи Кварацхелия в составе сборной Грузии по футболу в полуфинале плей-офф Лиги наций за выход на Евро 2024 станет большой потерей для сборной, но остальные игроки сделают все для победы, заявил мэр Тбилиси, экс-капитан футбольной сборной Грузии Каха Каладзе. Кварацхелия заработал три желтые карточки во время матчей квалификации на Евро 2024. Последнюю вингер сборной Грузии получил во время воскресного матча с Испанией, в котором стал автором единственного гола в ворота соперника. Из-за перебора "горчичников" ему придется пропустить матч полуфинала 21 марта против команды Люксембурга. По словам мэра, сборная Грузии заслуживает победы, потому что показывает хороший футбол. "Я хочу искренне пожелать им победы и уверен, что результат будет. Мы действительно заслуживаем победы в этом полуфинале, потому что мы играем в хорошую игру, у нас хорошая команда, у нас много талантливой молодежи", – сказал Каладзе. Календарь игр плей-офф Лиги наций: Финал состоится 26 марта. Победитель финала выйдет в основную стадию чемпионата Европы 2024 года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, люксембург, тбилиси, испания, хвича кварацхелия, каха каладзе
Каладзе оценил шансы сборной Грузии без Кварацхелия на выход в финальную часть Евро 2024
16:25 22.11.2023 (обновлено: 16:48 22.11.2023)
Кварацхелия заработал три желтые карточки во время матчей квалификации на Евро 2024
ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Отсутствие Хвичи Кварацхелия в составе сборной Грузии по футболу в полуфинале плей-офф Лиги наций за выход на Евро 2024 станет большой потерей для сборной, но остальные игроки сделают все для победы, заявил мэр Тбилиси, экс-капитан футбольной сборной Грузии Каха Каладзе.
Кварацхелия заработал три желтые карточки во время матчей квалификации на Евро 2024. Последнюю вингер сборной Грузии получил во время воскресного матча с Испанией, в котором стал автором единственного гола в ворота соперника. Из-за перебора "горчичников" ему придется пропустить матч полуфинала 21 марта против команды Люксембурга.
"Конечно, Кварацхелия станет большой потерей для нашей команды. Он лидер команды, один из ведущих игроков и звезда мирового уровня, однако в футбол играет не один игрок. На поле находятся 11 человек. Несмотря на то, что Кварацхелия не может помочь национальной команде, сборной Грузии, наши ребята должны сделать все, чтобы успешно провести эту встречу", – сказал Каладзе журналистам.
По словам мэра, сборная Грузии заслуживает победы, потому что показывает хороший футбол.
"Я хочу искренне пожелать им победы и уверен, что результат будет. Мы действительно заслуживаем победы в этом полуфинале, потому что мы играем в хорошую игру, у нас хорошая команда, у нас много талантливой молодежи", – сказал Каладзе.
Календарь игр плей-офф Лиги наций:
21.03. Грузия - Люксембург
21.03. Греция - Казахстан
Финал состоится 26 марта. Победитель финала выйдет в основную стадию чемпионата Европы 2024 года.