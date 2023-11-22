https://sputnik-georgia.ru/20231122/kaladze-otsenil-shansy-sbornoy-gruzii-bez-kvaratskheliya-na-vykhod-v-finalnuyu-chast-evro-2024-284410868.html

Каладзе оценил шансы сборной Грузии без Кварацхелия на выход в финальную часть Евро 2024

Каладзе оценил шансы сборной Грузии без Кварацхелия на выход в финальную часть Евро 2024

Кварацхелия заработал три желтые карточки во время матчей квалификации на Евро 2024 22.11.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Отсутствие Хвичи Кварацхелия в составе сборной Грузии по футболу в полуфинале плей-офф Лиги наций за выход на Евро 2024 станет большой потерей для сборной, но остальные игроки сделают все для победы, заявил мэр Тбилиси, экс-капитан футбольной сборной Грузии Каха Каладзе. Кварацхелия заработал три желтые карточки во время матчей квалификации на Евро 2024. Последнюю вингер сборной Грузии получил во время воскресного матча с Испанией, в котором стал автором единственного гола в ворота соперника. Из-за перебора "горчичников" ему придется пропустить матч полуфинала 21 марта против команды Люксембурга. По словам мэра, сборная Грузии заслуживает победы, потому что показывает хороший футбол. "Я хочу искренне пожелать им победы и уверен, что результат будет. Мы действительно заслуживаем победы в этом полуфинале, потому что мы играем в хорошую игру, у нас хорошая команда, у нас много талантливой молодежи", – сказал Каладзе. Календарь игр плей-офф Лиги наций: Финал состоится 26 марта. Победитель финала выйдет в основную стадию чемпионата Европы 2024 года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, люксембург, тбилиси, испания, хвича кварацхелия, каха каладзе