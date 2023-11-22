https://sputnik-georgia.ru/20231122/kitay-staraetsya-vnesti-svoy-vklad-v-razvitie-gruzii--posol-284417432.html

Китай старается внести свой вклад в развитие Грузии – посол

Китай старается внести свой вклад в развитие Грузии – посол

Внешнеторговый оборот Грузии с Китаем за 10 месяцев 2023 года составил 1,4 миллиарда долларов 22.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-22T19:58+0400

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ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Китай старается внести свой вклад в развитие Грузии, заявил китайский посол Чжоу Цзянь СМИ, отметив, что страна является третьим по величине торговым партнером Грузии. Китай входит в пятерку крупных торговых партнеров Грузии. Внешнеторговый оборот с КНР в январе-октябре 2023 года составил 1,4 миллиарда долларов. На сегодняшний день в Грузии проживают около 287 тысяч вынужденных переселенцев из неподконтрольных центральным властям Грузии территорий – Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии). Чжоу Цзянь также подчеркнул, что Китай является третьим по величине торговым партнером Грузии. Грузия и Китай установили дипломатические отношения 9 июня 1992 года. С тех пор двусторонние отношения постепенно развивались и в основном были сосредоточены на экономическом сотрудничестве. Заявление президента Грузии о Си Цзиньпине было позорным – Кобахидзе>>Примечательно, что в конце июля 2023 года Грузия и Китая объявили о переходе на новый уровень двусторонних отношений – стратегического партнерства. Кроме того, с 12 сентября Грузия ввела безвизовый режим для граждан Китая. Они могут въезжать в Грузию с целью туризма и оставаться в стране до 30 дней.Китай является одним из основных торговых партнеров Грузии. Товарооборот между двумя странами в 2022 году вырос на 25,8% по сравнению с 2021 годом и составил более 1,8 млрд долларов. Экспорт из Грузии в Китай в прошлом году вырос на 19,7% и составил 736,7 миллиона долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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