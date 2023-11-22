https://sputnik-georgia.ru/20231122/natsbank-gruzii-pozabotitsya-o-finansovom-obuchenii-emigrantov-284401668.html

Нацбанк Грузии позаботится о финансовом обучении эмигрантов

Нацбанк Грузии позаботится о финансовом обучении эмигрантов

Главной проблемой является то, что у большинства мигрантов нет банковского счета, открытого ни в Грузии, ни в стране, где они проживают, отметили в Нацбанке 22.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-22T07:01+0400

2023-11-22T07:01+0400

2023-11-22T07:01+0400

грузия

экономика

новости

национальный банк грузии

эмиграция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0b/01/271829980_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_8385d637d1eeb1958ed8f71403c85b87.jpg

ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Национальный банк начал программу обучения финансовой грамотности эмигрантов и членов их семей , говорится в сообщении регулятора. Целью программы по названием "Как эффективнее распорядиться заработанными в эмиграции деньгами" является информирование эмигрантов и членов их семей об актуальных и важных для них темах. Среди тем, которые затронет обучение, правильное и эффективное управление заработанными в эмиграции деньгами с целью достижения финансовой независимости и создание дополнительного дохода, правильное инвестирование средств, распознавание ненадежных и рискованных предложений в финансовый рынок, риски в этом направлении и возможности. Сколько человек эмигрировали из Грузии в 2022 году – последние данные >>Обучение проведут представители Национального банка и "Банка Грузии". По мнению Нацбанка, мероприятия по финансовому образованию помогают мигрантам принимать более разумные финансовые решения и более эффективно использовать средства, заработанные в эмиграции. Нацбанк отмечает, что главной проблемой является то, что у большинства мигрантов нет банковского счета, открытого ни в Грузии, ни в стране, где они проживают и во многих случаях положение семей мигрантов не улучшается годами.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, экономика, новости, национальный банк грузии, эмиграция