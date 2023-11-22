https://sputnik-georgia.ru/20231122/natsbank-gruzii-pozabotitsya-o-finansovom-obuchenii-emigrantov-284401668.html
Нацбанк Грузии позаботится о финансовом обучении эмигрантов
Нацбанк Грузии позаботится о финансовом обучении эмигрантов
Главной проблемой является то, что у большинства мигрантов нет банковского счета, открытого ни в Грузии, ни в стране, где они проживают, отметили в Нацбанке 22.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-22T07:01+0400
2023-11-22T07:01+0400
2023-11-22T07:01+0400
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ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Национальный банк начал программу обучения финансовой грамотности эмигрантов и членов их семей , говорится в сообщении регулятора. Целью программы по названием "Как эффективнее распорядиться заработанными в эмиграции деньгами" является информирование эмигрантов и членов их семей об актуальных и важных для них темах. Среди тем, которые затронет обучение, правильное и эффективное управление заработанными в эмиграции деньгами с целью достижения финансовой независимости и создание дополнительного дохода, правильное инвестирование средств, распознавание ненадежных и рискованных предложений в финансовый рынок, риски в этом направлении и возможности. Сколько человек эмигрировали из Грузии в 2022 году – последние данные >>Обучение проведут представители Национального банка и "Банка Грузии". По мнению Нацбанка, мероприятия по финансовому образованию помогают мигрантам принимать более разумные финансовые решения и более эффективно использовать средства, заработанные в эмиграции. Нацбанк отмечает, что главной проблемой является то, что у большинства мигрантов нет банковского счета, открытого ни в Грузии, ни в стране, где они проживают и во многих случаях положение семей мигрантов не улучшается годами.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, экономика, новости, национальный банк грузии, эмиграция
грузия, экономика, новости, национальный банк грузии, эмиграция
Нацбанк Грузии позаботится о финансовом обучении эмигрантов
Главной проблемой является то, что у большинства мигрантов нет банковского счета, открытого ни в Грузии, ни в стране, где они проживают, отметили в Нацбанке
ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Национальный банк начал программу обучения финансовой грамотности эмигрантов и членов их семей , говорится в сообщении регулятора.
Целью программы по названием "Как эффективнее распорядиться заработанными в эмиграции деньгами" является информирование эмигрантов и членов их семей об актуальных и важных для них темах.
Среди тем, которые затронет обучение, правильное и эффективное управление заработанными в эмиграции деньгами с целью достижения финансовой независимости и создание дополнительного дохода, правильное инвестирование средств, распознавание ненадежных и рискованных предложений в финансовый рынок, риски в этом направлении и возможности.
Обучение проведут представители Национального банка и "Банка Грузии".
По мнению Нацбанка, мероприятия по финансовому образованию помогают мигрантам принимать более разумные финансовые решения и более эффективно использовать средства, заработанные в эмиграции.
Нацбанк отмечает, что главной проблемой является то, что у большинства мигрантов нет банковского счета, открытого ни в Грузии, ни в стране, где они проживают и во многих случаях положение семей мигрантов не улучшается годами.