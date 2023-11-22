https://sputnik-georgia.ru/20231122/politseyskie-prosyat-prezidenta-gruzii-vozderzhatsya-ot-pomilovaniya--glavnye-prichiny-284422594.html
Полицейские просят президента Грузии воздержаться от помилования – главные причины
Полицейские просят президента Грузии воздержаться от помилования – главные причины
Обвиняемый Лазаре Григориадис дважды бросил т. н. "коктейль Молотова" в сотрудников МВД Грузии 22.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-22T23:33+0400
2023-11-22T23:33+0400
2023-11-22T23:39+0400
грузия
новости
происшествия
саломе зурабишвили
политика
акция против закона об иноагентах
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ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Полицейские, пострадавшие во время событий 7-9 марта 2023 года в Тбилиси, просят президента Грузии Саломе Зурабишвили воздержаться от помилования Лазаре Григориадиса, обвиняемого в посягательстве на здоровье правоохранителя из-за его служебной деятельности и уничтожение имущества путем поджога. Тбилисский суд в ближайшее время должен вынести приговор по этому делу. По данным следствия, 7 марта обвиняемый Григориадис дважды бросил т. н. "коктейль Молотова" в сотрудников департамента по особым заданиям МВД Грузии. В результате его действий два сотрудника департамента по особым заданиям МВД Грузии получили ожоги. Согласно заявлению, правоохранители приняли решение обратиться к президенту после того, как несколько раз сообщалось, что члены семьи Григориадиса и правозащитники обращались к Зурабишвили с просьбой помиловать его.Пострадавшие полицейские считают, что помилование напавшего на них лица в обществе может породить ощущение, что нападение на защитников правопорядка может остаться безнаказанным. Поймали за метание "коктейля Молотова" в полицейских, а сел за расправу над отцом>>По их мнению, даже помилование Гриориадиса по делу о физической расправе над отцом, по которому он приговорен к полутора годам тюремного заключения, может стать посланием для общества, что государственная политика лояльна к нападающим на полицейских и фактам семейного насилия. Григориадис на сегодняшний день остается единственным находящимся в заключении по делу о нападении на полицейских. В Тбилиси на проспекте Руставели с 7 по 9 марта проходили акции протеста против принятия закона об "иноагентах". Часть протестующих вела себя агрессивно, кидая камни, "коктейли Молотова" и другие предметы в сотрудников полиции, в результате чего пострадали 58 сотрудников МВД. Полиция, в свою очередь, применяла против митингующих водометы, слезоточивый газ и перцовый спрей. По делу о нападениях на полицейских на акциях протеста проходит еще один человек, он находится на свободе под залог.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, саломе зурабишвили , политика, акция против закона об иноагентах
грузия, новости, происшествия, саломе зурабишвили , политика, акция против закона об иноагентах
Полицейские просят президента Грузии воздержаться от помилования – главные причины
23:33 22.11.2023 (обновлено: 23:39 22.11.2023)
Обвиняемый Лазаре Григориадис дважды бросил т. н. "коктейль Молотова" в сотрудников МВД Грузии
ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Полицейские, пострадавшие во время событий 7-9 марта 2023 года в Тбилиси, просят президента Грузии Саломе Зурабишвили воздержаться от помилования Лазаре Григориадиса, обвиняемого в посягательстве на здоровье правоохранителя из-за его служебной деятельности и уничтожение имущества путем поджога.
Тбилисский суд в ближайшее время должен вынести приговор по этому делу. По данным следствия, 7 марта обвиняемый Григориадис дважды бросил т. н. "коктейль Молотова" в сотрудников департамента по особым заданиям МВД Грузии. В результате его действий два сотрудника департамента по особым заданиям МВД Грузии получили ожоги.
Согласно заявлению, правоохранители приняли решение обратиться к президенту после того, как несколько раз сообщалось, что члены семьи Григориадиса и правозащитники обращались к Зурабишвили с просьбой помиловать его.
Пострадавшие полицейские считают, что помилование напавшего на них лица в обществе может породить ощущение, что нападение на защитников правопорядка может остаться безнаказанным.
По их мнению, даже помилование Гриориадиса по делу о физической расправе над отцом, по которому он приговорен к полутора годам тюремного заключения, может стать посланием для общества, что государственная политика лояльна к нападающим на полицейских и фактам семейного насилия.
Григориадис на сегодняшний день остается единственным находящимся в заключении по делу о нападении на полицейских.
В Тбилиси на проспекте Руставели с 7 по 9 марта проходили акции протеста против принятия закона об "иноагентах". Часть протестующих вела себя агрессивно, кидая камни, "коктейли Молотова" и другие предметы в сотрудников полиции, в результате чего пострадали 58 сотрудников МВД. Полиция, в свою очередь, применяла против митингующих водометы, слезоточивый газ и перцовый спрей.
По делу о нападениях на полицейских на акциях протеста проходит еще один человек, он находится на свободе под залог.