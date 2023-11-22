https://sputnik-georgia.ru/20231122/verkhniy-lars-segodnya-dvizhenie-k-granitse-s-rf-vosstanovleno-284404415.html

"Верхний Ларс" сегодня: дорога к границе с РФ открыта для легковушек

"Верхний Ларс" сегодня: дорога к границе с РФ открыта для легковушек

В результате проведенных очистительных работ движение восстановлено для легковых автомобилей 22.11.2023, Sputnik Грузия

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ситуация на военно-грузинской дороге

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ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Дорога международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс, ведущая к грузино-российской границе, открыта для легковых автомобилей, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии. Участок Гудаури-Коби дороги Мцхета-Степанцминда-Ларс был закрыт в течение последних нескольких дней из-за снега и сложных метеорологических условий. В результате проведенных очистительных работ движение восстановлено для легковых автомобилей. Что касается автотранспорта с прицепом и полуприцепом, то для них движение запрещено. Более 850 армянских фур застряли на "Верхнем Ларсе">>По информации Национального агентства окружающей среды Грузии, на участке дороги Гудаури-Коби движение осуществится в беспрерывном режиме, только через лавинозащитные тоннели. За движением автотранспорта следит патрульная полиция. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России. В результате проведенных очистительных работ открыт еще один участок – это перевал Паравани. Речь идет о 94км-113км участке дороги внутригосударственного значения Кода-Парцхиси-Манглиси-Цалка-Ниноцминда. Движение открыто для легковых автомобилей. Из-за гололеда движение запрещено для автотранспорта с прицепом и полуприцепом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, погода, верхний ларс, департамент автомобильных дорог, национальное агентство окружающей среды, мцхета-степанцминда-ларс, ситуация на дорогах грузии, ситуация на военно-грузинской дороге