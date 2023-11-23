https://sputnik-georgia.ru/20231123/chernaya-pyatnitsa-2023-kak-nayti-tovar-s-nastoyaschey-skidkoy-284442129.html

Черная пятница 2023: как найти товар с настоящей скидкой?

Черная пятница 2023: как найти товар с настоящей скидкой?

Черная пятница – ежегодный праздник скидок, в 2023 году выпадает на 24 ноября 23.11.2023, Sputnik Грузия

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грузия

общество

справки

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Черная пятница – единственная распродажа в году, когда даже самые дорогостоящие товары можно приобрести за "копейки". В Черную пятницу люди покупают не только давно запланированные товары, но и подарки для родных и близких к наступающему Новому году и Рождеству. Черная пятница: какого числа будут самые большие скидки в 2023 году?>>Как найти нужный товар с настоящей скидкой и при этом существенно сэкономить, читайте в Sputnik Грузия. Как найти товар с настоящей скидкой С каждым годом количество магазинов, участвующих в Черной пятнице, растет вместе с объемом скидок на самые популярные категории товаров, делая их более доступными. Обычно акцент делают на дорогостоящие товары: технику, гаджеты и брендовую одежду. Как известно, продавцы перед распродажами часто искусственно завышают цены, чтобы после создать видимость больших скидок. Поэтому процент скидки, на фоне заоблачной цены, значительно повышается, в результате чего товар, в лучшем случае, можно купить по настоящей себестоимости. Все магазины, участвующие в Черной пятнице, заранее информируют покупателей о предстоящей тотальной распродаже и скидках на конкретные товары. Следовательно, предварительно ознакомившись с ценами, можно не только избежать липовых скидок, но и купить нужную вещь за очень доступную цену. Скидки до 90% на многие товары могут сбить с толку даже опытных шопоголиков, поэтому заранее составьте список покупок, чтобы именно на эти товары найти скидки. В противном случае можно набрать множество ненужных вещей, которые будут пылиться в чулане. Как показывает практика, в Черную пятницу лучшие товары с настоящей скидкой "сметают с полок" в течение первых двух часов после начала распродажи. Поэтому начинать шопинг нужно в первые минуты после полуночи и действовать предельно быстро, чтобы желаемый товар с настоящей скидкой не увели прямо из-под носа. Кстати, виртуальный шопинг в Черную пятницу дает больше шансов успеть приобрести нужный товар с настоящей скидкой в самом начале распродажи, без очереди и толкотни у прилавков. Черная пятница – шанс для каждого купить качественные товары с настоящей скидкой, при этом прилично сэкономив. Помните, что к Черной пятнице нужно подготовиться заранее, так как лучшие товары с настоящими скидками раскупят за считанные минуты. Приятного Вам шопинга! Материал подготовлен на основе открытых источников

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