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День покровителя Грузии: как в стране отмечали "Гиоргоба" – фото
День покровителя Грузии: как в стране отмечали "Гиоргоба" – фото
В Грузии 23 ноября отметили "Гиоргоба" – День святого Георгия Победоносца. Этот святой является покровителем страны. Как праздник отмечался в кафедральном... 23.11.2023, Sputnik Грузия
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В Грузии День святого Георгия 23 ноября является не только религиозным, но и государственным праздником и объявлен нерабочим днем.
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фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, гиоргоба, религиозный праздник, фото
фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, гиоргоба, религиозный праздник, фото

День покровителя Грузии: как в стране отмечали "Гиоргоба" – фото

20:37 23.11.2023 (обновлено: 21:09 23.11.2023)
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В Грузии 23 ноября отметили "Гиоргоба" – День святого Георгия Победоносца. Этот святой является покровителем страны. Как праздник отмечался в кафедральном соборе Святой Троицы Самеба, смотрите в фотоленте Sputnik
В Грузии День святого Георгия 23 ноября является не только религиозным, но и государственным праздником и объявлен нерабочим днем.
© photo: Sputnik / Stringer

День святого Георгия "Гиоргоба" отмечался 23 ноября во всех православных храмах Грузии.

День святого Георгия &quot;Гиоргоба&quot; отмечался 23 ноября во всех православных храмах Грузии. - Sputnik Грузия
1/12
© photo: Sputnik / Stringer

День святого Георгия "Гиоргоба" отмечался 23 ноября во всех православных храмах Грузии.

© photo: Sputnik / Stringer

Во всех церквях прошли праздничные богослужения, ведь Георгий Победоносец является одним из самых почитаемых святых в Грузии.

Во всех церквях прошли праздничные богослужения, ведь Георгий Победоносец является одним из самых почитаемых святых в Грузии. - Sputnik Грузия
2/12
© photo: Sputnik / Stringer

Во всех церквях прошли праздничные богослужения, ведь Георгий Победоносец является одним из самых почитаемых святых в Грузии.

© photo: Sputnik / Stringer

Множество верующих в этот праздничный день побывали в кафедральном соборе Святой Троицы – Цминда Самеба.

Множество верующих в этот праздничный день побывали в кафедральном соборе Святой Троицы – Цминда Самеба. - Sputnik Грузия
3/12
© photo: Sputnik / Stringer

Множество верующих в этот праздничный день побывали в кафедральном соборе Святой Троицы – Цминда Самеба.

© photo: Sputnik / Stringer

Святой Георгий является духовным покровителем Грузии.

Святой Георгий является духовным покровителем Грузии. - Sputnik Грузия
4/12
© photo: Sputnik / Stringer

Святой Георгий является духовным покровителем Грузии.

© photo: Sputnik / Stringer

А имя Георгий – самое популярное в стране.

А имя Георгий – самое популярное в стране. - Sputnik Грузия
5/12
© photo: Sputnik / Stringer

А имя Георгий – самое популярное в стране.

© photo: Sputnik / Stringer

Весь день в соборе проходила праздничная служба.

Весь день в соборе проходила праздничная служба. - Sputnik Грузия
6/12
© photo: Sputnik / Stringer

Весь день в соборе проходила праздничная служба.

© photo: Sputnik / Stringer

Святой приходится родственником равноапостольной Нино, которая принесла христианство в Грузию.

Святой приходится родственником равноапостольной Нино, которая принесла христианство в Грузию. - Sputnik Грузия
7/12
© photo: Sputnik / Stringer

Святой приходится родственником равноапостольной Нино, которая принесла христианство в Грузию.

© photo: Sputnik / Stringer

Именно святая Нино, по преданию, стала основательницей праздника в честь святого Георгия.

Именно святая Нино, по преданию, стала основательницей праздника в честь святого Георгия. - Sputnik Грузия
8/12
© photo: Sputnik / Stringer

Именно святая Нино, по преданию, стала основательницей праздника в честь святого Георгия.

© photo: Sputnik / Stringer

Она завещала стране, которую просветила, любить этого святого.

Она завещала стране, которую просветила, любить этого святого. - Sputnik Грузия
9/12
© photo: Sputnik / Stringer

Она завещала стране, которую просветила, любить этого святого.

© photo: Sputnik / Stringer

Изображение святого Георгия также нанесено на государственный герб Грузии.

Изображение святого Георгия также нанесено на государственный герб Грузии. - Sputnik Грузия
10/12
© photo: Sputnik / Stringer

Изображение святого Георгия также нанесено на государственный герб Грузии.

© photo: Sputnik / Stringer

Следует отметить, что "Гиоргоба" отмечается в Грузии дважды в год – не только 23 ноября, но и 6 мая.

Следует отметить, что &quot;Гиоргоба&quot; отмечается в Грузии дважды в год – не только 23 ноября, но и 6 мая. - Sputnik Грузия
11/12
© photo: Sputnik / Stringer

Следует отметить, что "Гиоргоба" отмечается в Грузии дважды в год – не только 23 ноября, но и 6 мая.

© photo: Sputnik / Stringer

6 мая "Гиоргоба" отмечается в память кончины святого, 23 ноября – в память колесования великомученика святого Георгия.

6 мая &quot;Гиоргоба&quot; отмечается в память кончины святого, 23 ноября – в память колесования великомученика святого Георгия. - Sputnik Грузия
12/12
© photo: Sputnik / Stringer

6 мая "Гиоргоба" отмечается в память кончины святого, 23 ноября – в память колесования великомученика святого Георгия.

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