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День покровителя Грузии: как в стране отмечали "Гиоргоба" – фото
День покровителя Грузии: как в стране отмечали "Гиоргоба" – фото
В Грузии 23 ноября отметили "Гиоргоба" – День святого Георгия Победоносца. Этот святой является покровителем страны. Как праздник отмечался в кафедральном... 23.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-23T20:37+0400
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В Грузии День святого Георгия 23 ноября является не только религиозным, но и государственным праздником и объявлен нерабочим днем.
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фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, гиоргоба, религиозный праздник, фото
фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, гиоргоба, религиозный праздник, фото
День покровителя Грузии: как в стране отмечали "Гиоргоба" – фото 20:37 23.11.2023 (обновлено: 21:09 23.11.2023)
В Грузии 23 ноября отметили "Гиоргоба" – День святого Георгия Победоносца. Этот святой является покровителем страны. Как праздник отмечался в кафедральном соборе Святой Троицы Самеба, смотрите в фотоленте Sputnik
В Грузии День святого Георгия 23 ноября является не только религиозным, но и государственным праздником и объявлен нерабочим днем.
© photo: Sputnik / Stringer
День святого Георгия "Гиоргоба" отмечался 23 ноября во всех православных храмах Грузии.
День святого Георгия "Гиоргоба" отмечался 23 ноября во всех православных храмах Грузии.
© photo: Sputnik / Stringer
Во всех церквях прошли праздничные богослужения, ведь Георгий Победоносец является одним из самых почитаемых святых в Грузии.
Во всех церквях прошли праздничные богослужения, ведь Георгий Победоносец является одним из самых почитаемых святых в Грузии.
© photo: Sputnik / Stringer
Множество верующих в этот праздничный день побывали в кафедральном соборе Святой Троицы – Цминда Самеба.
Множество верующих в этот праздничный день побывали в кафедральном соборе Святой Троицы – Цминда Самеба.
© photo: Sputnik / Stringer
Святой Георгий является духовным покровителем Грузии.
Святой Георгий является духовным покровителем Грузии.
© photo: Sputnik / Stringer
А имя Георгий – самое популярное в стране.
А имя Георгий – самое популярное в стране.
© photo: Sputnik / Stringer
Весь день в соборе проходила праздничная служба.
Весь день в соборе проходила праздничная служба.
© photo: Sputnik / Stringer
Святой приходится родственником равноапостольной Нино, которая принесла христианство в Грузию.
Святой приходится родственником равноапостольной Нино, которая принесла христианство в Грузию.
© photo: Sputnik / Stringer
Именно святая Нино, по преданию, стала основательницей праздника в честь святого Георгия.
Именно святая Нино, по преданию, стала основательницей праздника в честь святого Георгия.
© photo: Sputnik / Stringer
Она завещала стране, которую просветила, любить этого святого.
Она завещала стране, которую просветила, любить этого святого.
© photo: Sputnik / Stringer
Изображение святого Георгия также нанесено на государственный герб Грузии.
Изображение святого Георгия также нанесено на государственный герб Грузии.
© photo: Sputnik / Stringer
Следует отметить, что "Гиоргоба" отмечается в Грузии дважды в год – не только 23 ноября, но и 6 мая.
Следует отметить, что "Гиоргоба" отмечается в Грузии дважды в год – не только 23 ноября, но и 6 мая.
© photo: Sputnik / Stringer
6 мая "Гиоргоба" отмечается в память кончины святого, 23 ноября – в память колесования великомученика святого Георгия.
6 мая "Гиоргоба" отмечается в память кончины святого, 23 ноября – в память колесования великомученика святого Георгия.