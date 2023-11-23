https://sputnik-georgia.ru/20231123/den-pokrovitelya-gruzii-kak-v-strane-otmechali-giorgoba---foto-284461761.html

День покровителя Грузии: как в стране отмечали "Гиоргоба" – фото

День покровителя Грузии: как в стране отмечали "Гиоргоба" – фото

В Грузии 23 ноября отметили "Гиоргоба" – День святого Георгия Победоносца. Этот святой является покровителем страны. Как праздник отмечался в кафедральном... 23.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-23T20:37+0400

2023-11-23T20:37+0400

2023-11-23T21:09+0400

фотоленты

новости грузии в фотографиях

мультимедиа

гиоргоба

религиозный праздник

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0b/17/284439316_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_28391fc81dc5d85b6d7e00bc7864b23e.jpg

В Грузии День святого Георгия 23 ноября является не только религиозным, но и государственным праздником и объявлен нерабочим днем.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, гиоргоба, религиозный праздник, фото