Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20231123/molodezhnaya-sbornaya-gruzii-privezla-s-chm-po-tyazheloy-atletike-10-medaley-284438861.html
Молодежная сборная Грузии привезла с ЧМ по тяжелой атлетике 10 медалей
Молодежная сборная Грузии привезла с ЧМ по тяжелой атлетике 10 медалей
Три золотые медали завоевала Мариам Мурглиани 23.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-23T16:59+0400
2023-11-23T16:59+0400
спорт
грузия
новости
мексика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0b/17/284438067_0:104:951:639_1920x0_80_0_0_3edf437f42bc50c5a5b223ffb480c261.jpg
ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik. Члены молодежной сборной Грузии по тяжелой атлетике завоевали 10 медалей на чемпионате мира в Мексике, сообщили в пресс-службе федерации. Молодежный чемпионат мира 2023 по тяжелой атлетике среди спортсменов до 20 лет стартовал в мексиканском городе Гвадалахара 15 ноября. В первый день турнира были разыграны три комплекта медалей – 55 кг среди мужчин, а также 45 и 49 кг среди женщин. Тремя золотыми медалями (две малые и одна большая по сумме двоеборья) отметилась тяжелоатлетка Мариам Мурглиани, выступающая в весовой категории 87 кг. В сумме двоеборья она набрала 225 кг. Дзюдоист и тренер из Грузии названы лучшими в Европе&gt;&gt;Семнадцатилетняя штангистка из Грузии дебютировала на крупных соревнованиях в 2021 году, выиграв три медали на чемпионате Европы. Она стала первой тяжелоатлеткой в составе национальной сборной, которая принесла Грузии золото континентального первенства. Среди юношей первые награды национальной сборной в Гвадалахаре принес Саба Асанидзе. На его счету две бронзовые медали. Гурам Векуа добавил в копилку тяжелоатлетов еще две бронзовые медали. В сумме двоеборья он взял вес в 358 кг. Еще одна бронза на счету Зураба Мсхаладзе. В последний день турнира сборная Грузии завоевала одну золотую и одну бронзовую медали. Они на счету Георгия Кирвалидзе (109 кг). В сумме двоеборья он взял вес в 364 кг. Главный тренер молодежной сборной Грузии – Малхаз Ломтадзе. Чемпионат мира по тяжелой атлетике U-20 завершился 23 ноября.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
мексика
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0b/17/284438067_0:117:951:830_1920x0_80_0_0_ecc64262382c5c97933a79c0cd9a653b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
спорт, грузия, новости, мексика
спорт, грузия, новости, мексика

Молодежная сборная Грузии привезла с ЧМ по тяжелой атлетике 10 медалей

16:59 23.11.2023
© Courtesy of Georgian Weightlifting FederationЧлены молодежной сборной Грузии по тяжелой атлетике завоевали десять медалей на чемпионате мира в Мексике
Члены молодежной сборной Грузии по тяжелой атлетике завоевали десять медалей на чемпионате мира в Мексике - Sputnik Грузия, 1920, 23.11.2023
© Courtesy of Georgian Weightlifting Federation
Подписаться на
НовостиTelegram
Три золотые медали завоевала Мариам Мурглиани
ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik. Члены молодежной сборной Грузии по тяжелой атлетике завоевали 10 медалей на чемпионате мира в Мексике, сообщили в пресс-службе федерации.
Молодежный чемпионат мира 2023 по тяжелой атлетике среди спортсменов до 20 лет стартовал в мексиканском городе Гвадалахара 15 ноября. В первый день турнира были разыграны три комплекта медалей – 55 кг среди мужчин, а также 45 и 49 кг среди женщин.
Тремя золотыми медалями (две малые и одна большая по сумме двоеборья) отметилась тяжелоатлетка Мариам Мурглиани, выступающая в весовой категории 87 кг. В сумме двоеборья она набрала 225 кг.
Дзюдоист и тренер из Грузии названы лучшими в Европе>>
Семнадцатилетняя штангистка из Грузии дебютировала на крупных соревнованиях в 2021 году, выиграв три медали на чемпионате Европы. Она стала первой тяжелоатлеткой в составе национальной сборной, которая принесла Грузии золото континентального первенства.
Среди юношей первые награды национальной сборной в Гвадалахаре принес Саба Асанидзе. На его счету две бронзовые медали.
Гурам Векуа добавил в копилку тяжелоатлетов еще две бронзовые медали. В сумме двоеборья он взял вес в 358 кг. Еще одна бронза на счету Зураба Мсхаладзе.
В последний день турнира сборная Грузии завоевала одну золотую и одну бронзовую медали. Они на счету Георгия Кирвалидзе (109 кг). В сумме двоеборья он взял вес в 364 кг.
Главный тренер молодежной сборной Грузии – Малхаз Ломтадзе.
Чемпионат мира по тяжелой атлетике U-20 завершился 23 ноября.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0