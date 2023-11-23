https://sputnik-georgia.ru/20231123/molodezhnaya-sbornaya-gruzii-privezla-s-chm-po-tyazheloy-atletike-10-medaley-284438861.html

Молодежная сборная Грузии привезла с ЧМ по тяжелой атлетике 10 медалей

Молодежная сборная Грузии привезла с ЧМ по тяжелой атлетике 10 медалей

Три золотые медали завоевала Мариам Мурглиани 23.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-23T16:59+0400

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ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik. Члены молодежной сборной Грузии по тяжелой атлетике завоевали 10 медалей на чемпионате мира в Мексике, сообщили в пресс-службе федерации. Молодежный чемпионат мира 2023 по тяжелой атлетике среди спортсменов до 20 лет стартовал в мексиканском городе Гвадалахара 15 ноября. В первый день турнира были разыграны три комплекта медалей – 55 кг среди мужчин, а также 45 и 49 кг среди женщин. Тремя золотыми медалями (две малые и одна большая по сумме двоеборья) отметилась тяжелоатлетка Мариам Мурглиани, выступающая в весовой категории 87 кг. В сумме двоеборья она набрала 225 кг. Дзюдоист и тренер из Грузии названы лучшими в Европе>>Семнадцатилетняя штангистка из Грузии дебютировала на крупных соревнованиях в 2021 году, выиграв три медали на чемпионате Европы. Она стала первой тяжелоатлеткой в составе национальной сборной, которая принесла Грузии золото континентального первенства. Среди юношей первые награды национальной сборной в Гвадалахаре принес Саба Асанидзе. На его счету две бронзовые медали. Гурам Векуа добавил в копилку тяжелоатлетов еще две бронзовые медали. В сумме двоеборья он взял вес в 358 кг. Еще одна бронза на счету Зураба Мсхаладзе. В последний день турнира сборная Грузии завоевала одну золотую и одну бронзовую медали. Они на счету Георгия Кирвалидзе (109 кг). В сумме двоеборья он взял вес в 364 кг. Главный тренер молодежной сборной Грузии – Малхаз Ломтадзе. Чемпионат мира по тяжелой атлетике U-20 завершился 23 ноября.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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