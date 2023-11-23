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Победа над Люксембургом позволит сборной Грузии по футболу провести финал плей-офф дома

Победа над Люксембургом позволит сборной Грузии по футболу провести финал плей-офф дома

Грузия 26 марта приме финал плей-офф Лиги наций за выход на чемпионат Европы 23.11.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik. Сборная Грузии по футболу, в случае победы над командой Люксембурга в полуфинале плей-офф Лиги наций за выход на чемпионат Европы, сыграет финальную игру на своем поле. Жеребьевка плей-офф отборочного этапа чемпионата Европы-2024 состоялась 23 ноября. Церемония прошла в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне. Полуфинальные матчи плей-офф пройдут 21 марта 2024 года. Грузия примет Люксембург, а Греция – Казахстан. Финал плей-офф состоится 26 марта в Грузии. Игра может состояться как в Тбилиси, так и в Батуми. Каладзе оценил шансы сборной Грузии без Кварацхелия на выход в финальную часть Евро 2024>>Полуфинальную встречу с Люксембургом из-за перебора желтых карточек пропустит лидер команды, вингер итальянского "Наполи" Хвича Кварацхелия. В случае победы над соперником, Кварацхелия сможет помочь сборной в финальной встрече 26 марта. Чемпионат Европы по футболу 2024 пройдет 14 июня - 14 июля в десяти городах Германии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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