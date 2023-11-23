https://sputnik-georgia.ru/20231123/resheniya-prezidenta-gruzii-nevozmozhno-sprognozirovat--glava-parlamenta-284432921.html

Решения президента Грузии невозможно спрогнозировать – глава парламента

Решения президента Грузии невозможно спрогнозировать – глава парламента

В правящей партии не могут предугадать, какие действия предпримет Зурабишвили 23.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-23T12:02+0400

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ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили полностью вышла за рамки Конституции, невозможно предсказать, какое решение она примет относительно помилования Лазаре Григориадиса, заявил председатель парламента страны Шалва Папуашвили. Полицейские, пострадавшие во время событий 7-9 марта 2023 года в Тбилиси, ранее попросили Зурабишвили воздержаться от помилования Григориадиса, который обвиняется в посягательстве на здоровье правоохранителя из-за его служебной деятельности и уничтожении имущества путем поджога. По словам главы законодательного органа, грузинский народ заслуживает того, чтобы понять, кто был тот человек, который впервые в истории Грузии бросил "коктейль Молотова" в живого человека и сжигал его. "Суд Грузии должен ответить на этот вопрос, поэтому важно сначала исполнить правосудие и услышать, что скажет правосудие по этому вопросу", – подчеркнул Папуашвили. Тбилисский суд в ближайшее время должен вынести приговор по этому делу. По данным следствия, 7 марта обвиняемый Григориадис дважды бросил т. н. "коктейль Молотова" в сотрудников департамента по особым заданиям МВД Грузии. В результате его действий два сотрудника департамента по особым заданиям МВД Грузии получили ожоги. Согласно заявлению, правоохранители приняли решение обратиться к президенту после того, как несколько раз сообщалось, что члены семьи Григориадиса и правозащитники обращались к Зурабишвили с просьбой помиловать его. Поймали за метание "коктейля Молотова" в полицейских, а сел за расправу над отцом>>Пострадавшие полицейские считают, что помилование напавшего на них лица в обществе может породить ощущение, что нападение на защитников правопорядка может остаться безнаказанным. По их мнению, даже помилование Гриориадиса по делу о физической расправе над отцом, по которому он приговорен к полутора годам тюремного заключения, может стать посланием для общества, что государственная политика лояльна к нападающим на полицейских и фактам семейного насилия. Григориадис на сегодняшний день остается единственным находящимся в заключении по делу о нападении на полицейских. В Тбилиси на проспекте Руставели с 7 по 9 марта проходили акции протеста против принятия закона об "иноагентах". Часть протестующих вела себя агрессивно, кидая камни, "коктейли Молотова" и другие предметы в сотрудников полиции, в результате чего пострадали 58 сотрудников МВД. Полиция, в свою очередь, применяла против митингующих водометы, слезоточивый газ и перцовый спрей. По делу о нападениях на полицейских на акциях протеста проходит еще один человек, он находится на свободе под залог.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, тбилиси, саломе зурабишвили , шалва папуашвили