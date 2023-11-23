https://sputnik-georgia.ru/20231123/samoe-populyarnoe-imya-skolko-georgiev-rodilis-v-gruzii-v-2023-godu--284434456.html

Самое популярное имя: сколько Георгиев родилось в Грузии в 2023 году

Самое популярное имя: сколько Георгиев родилось в Грузии в 2023 году

Всего на сегодняшний день в Грузии проживают 193 тысячи 438 Георгиев 23.11.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik. Cамым популярным мужским именем в Грузии остается Георгий – с начала 2023 года это имя дали 722 младенцам, сообщает пресс-служба Агентства развития государственных сервисов Минюста ГрузииДанная статистика была обнародована в связи с празднованием в стране Дня святого Георгия, или "Гиоргоба", как его называют в Грузии. Георгий – мужское имя греческого происхождения "Георгиос" и означает "Земледелец". Всего на сегодняшний день в Грузии проживают 193 тысячт 438 Георгиев.Гиоргоба – государственный праздник в Грузии и официальный выходной в стране. В Грузии День святого Георгия, или Гиоргоба, отмечают дважды: 23 ноября и 6 мая. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, общество, новости, агентство развития государственных сервисов, гиоргоба