https://sputnik-georgia.ru/20231123/samoe-populyarnoe-imya-skolko-georgiev-rodilis-v-gruzii-v-2023-godu--284434456.html
Самое популярное имя: сколько Георгиев родилось в Грузии в 2023 году
Самое популярное имя: сколько Георгиев родилось в Грузии в 2023 году
Всего на сегодняшний день в Грузии проживают 193 тысячи 438 Георгиев 23.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-23T13:03+0400
2023-11-23T13:03+0400
2023-11-23T13:08+0400
грузия
общество
новости
агентство развития государственных сервисов
гиоргоба
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ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik. Cамым популярным мужским именем в Грузии остается Георгий – с начала 2023 года это имя дали 722 младенцам, сообщает пресс-служба Агентства развития государственных сервисов Минюста ГрузииДанная статистика была обнародована в связи с празднованием в стране Дня святого Георгия, или "Гиоргоба", как его называют в Грузии. Георгий – мужское имя греческого происхождения "Георгиос" и означает "Земледелец". Всего на сегодняшний день в Грузии проживают 193 тысячт 438 Георгиев.Гиоргоба – государственный праздник в Грузии и официальный выходной в стране. В Грузии День святого Георгия, или Гиоргоба, отмечают дважды: 23 ноября и 6 мая. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, общество, новости, агентство развития государственных сервисов, гиоргоба
грузия, общество, новости, агентство развития государственных сервисов, гиоргоба
Самое популярное имя: сколько Георгиев родилось в Грузии в 2023 году
13:03 23.11.2023 (обновлено: 13:08 23.11.2023)
Всего на сегодняшний день в Грузии проживают 193 тысячи 438 Георгиев
ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik. Cамым популярным мужским именем в Грузии остается Георгий – с начала 2023 года это имя дали 722 младенцам, сообщает пресс-служба Агентства развития государственных сервисов Минюста Грузии
Данная статистика была обнародована в связи с празднованием в стране Дня святого Георгия, или "Гиоргоба", как его называют в Грузии.
Георгий – мужское имя греческого происхождения "Георгиос" и означает "Земледелец". Всего на сегодняшний день в Грузии проживают 193 тысячт 438 Георгиев.
Гиоргоба – государственный праздник в Грузии и официальный выходной в стране.
В Грузии День святого Георгия, или Гиоргоба, отмечают дважды: 23 ноября и 6 мая.