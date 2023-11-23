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В Грузии отмечают день главного покровителя страны – видео
В Грузии отмечают день главного покровителя страны – видео
День Георгия Победоносца, или "Гиоргоба" – один из самых почитаемых церковных праздников в Грузии, отмечают его 23 ноября 23.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-23T16:06+0400
2023-11-23T16:06+0400
2023-11-23T16:08+0400
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В Грузии День святого Георгия – покровителя страны – является государственным праздником и объявлен нерабочим днем.Подробнее о том, как и почему отмечают этот праздник на государственном уровне вы узнаете из видео Sputnik Грузия.
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мультимедиа, видео-новости из грузии, видео, гиоргоба, грузия, видео
мультимедиа, видео-новости из грузии, видео, гиоргоба, грузия, видео
В Грузии отмечают день главного покровителя страны – видео
16:06 23.11.2023 (обновлено: 16:08 23.11.2023)
День Георгия Победоносца, или "Гиоргоба" – один из самых почитаемых церковных праздников в Грузии, отмечают его 23 ноября
В Грузии День святого Георгия – покровителя страны – является государственным праздником и объявлен нерабочим днем.
Подробнее о том, как и почему отмечают этот праздник на государственном уровне вы узнаете из видео Sputnik Грузия
.