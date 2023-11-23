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В Грузии предлагают ввести пошлину на импорт яиц – новая инициатива птицеводов

В Грузии предлагают ввести пошлину на импорт яиц – новая инициатива птицеводов

Среднегодовая производительность в Грузии составляет 600 миллионов штук яиц, так как отрасль не ориентирована на развитие, считает эксперт 23.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-23T21:12+0400

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ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik. Ассоциация развития птицеводства выступает с инициативой ввести временную пошлину на импорт яиц, заявил председатель Ассоциации Зураб Учумбегашвили в эфире Медиаплатформы BMG. В январе-сентябре 2023 года Грузия импортировала 48,2 миллиона штук яиц на сумму 5,3 миллиона долларов, в три раза больше, чем за девять месяцев 2022 года. По словам производителей, рекордный рост импорта негативно сказывается на отрасли, так как мешает ему развиваться и увеличивать производство. Этого можно очень легко избежать, как было сделано с пшеницей.По его словам, 98,5% импорта приходится на Турцию. Яйца также завозятся из Нидерландов, Бельгии, России и Венгрии. Глава Ассоциации считает, что, несмотря на то, что доля импорта находится в пределах 7-8%, исходя из увеличения производства в Турции, ожидается, что количество яиц, импортируемых на грузинский рынок, увеличится в ближайшие годы. "За 9 месяцев прошлого года было импортировано 16 миллионов штук яиц, в этом году – уже 48 миллионов. Впереди новый год, а это значит, что оно вырастет до 60 миллионов. В следующем году будет до 80 миллионов. Это экспансия. Нас, местных производителей, оттеснят назад и в итоге получится так, что нам уже не будет стоить производство", – сказал он. В Грузии вводится пошлина на импорт сахара >>Сегодня, по информации Учумбегашвили, среднегодовая производительность составляет 600 миллионов штук яиц, так как отрасль не ориентирована на развитие. "Мы можем увеличить ее на 15-20%, если будет гарантия, что производство будет защищено. Потребление увеличивается, и это позволило бы нам развиваться. Крупное производство даст ресурс снижения цен", – отметил он. По словам Учумбегашвили, у отрасли есть коммуникация с Минсельхозом, который не решает подобных вопросов, поэтому решение должно быть достигнуто на уровне премьера, с включенностью министерства финансов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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