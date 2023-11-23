https://sputnik-georgia.ru/20231123/verkhniy-lars-segodnya-doroga-otkryta-dlya-bolshegruzov-284435843.html
Верхний Ларс сегодня: дорога открыта для большегрузов
Верхний Ларс сегодня: дорога открыта для большегрузов
Движение на участке Гудаури-Коби осуществится в беспрерывном режиме, только через лавинозащитные тоннели 23.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-23T13:29+0400
2023-11-23T13:29+0400
2023-11-23T13:51+0400
грузия
новости
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национальное агентство окружающей среды
мцхета-степанцминда-ларс
ситуация на дорогах грузии
ситуация на военно-грузинской дороге
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ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik. Движение для автотранспорта с прицепом и полуприцепом открылось на дороге, ведущей к грузино-российской границе, говорится в сообщении Департамента автомобильных дорог Грузии. Восстановить движение для большегрузов на участке Гудаури-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс удалось благодаря проведенным очистительным работам. По информации Национального агентства окружающей среды, движение автотранспорта на участке Гудаури-Коби осуществится в беспрерывном режиме, только через лавинозащитные тоннели. "Верхний Ларс" сегодня: спасатели обеспечивают теплом и едой водителей, застрявших у КПП>>Движение автотранспорта с прицепом, полуприцепом и автобусов, вместимостью более 30 мест осуществить в одностороннем порядке в тоннелях. За данным режимом движения будет следить патрульная полиция. Участок Гудаури-Коби дороги Мцхета-Степанцминда-Ларс был закрыт в течение последних нескольких дней из-за снега и сложных метеорологических условий. Накануне дорога была открыта для легковых автомобилей.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, верхний ларс, национальное агентство окружающей среды, мцхета-степанцминда-ларс, ситуация на дорогах грузии, ситуация на военно-грузинской дороге
грузия, новости, общество, верхний ларс, национальное агентство окружающей среды, мцхета-степанцминда-ларс, ситуация на дорогах грузии, ситуация на военно-грузинской дороге
Верхний Ларс сегодня: дорога открыта для большегрузов
13:29 23.11.2023 (обновлено: 13:51 23.11.2023)
Движение на участке Гудаури-Коби осуществится в беспрерывном режиме, только через лавинозащитные тоннели
ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik. Движение для автотранспорта с прицепом и полуприцепом открылось на дороге, ведущей к грузино-российской границе, говорится в сообщении Департамента автомобильных дорог Грузии.
Восстановить движение для большегрузов на участке Гудаури-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс удалось благодаря проведенным очистительным работам.
По информации Национального агентства окружающей среды, движение автотранспорта на участке Гудаури-Коби осуществится в беспрерывном режиме, только через лавинозащитные тоннели.
Движение автотранспорта с прицепом, полуприцепом и автобусов, вместимостью более 30 мест осуществить в одностороннем порядке в тоннелях. За данным режимом движения будет следить патрульная полиция.
Участок Гудаури-Коби дороги Мцхета-Степанцминда-Ларс был закрыт в течение последних нескольких дней из-за снега и сложных метеорологических условий. Накануне дорога была открыта для легковых автомобилей.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.