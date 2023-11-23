https://sputnik-georgia.ru/20231123/verkhniy-lars-segodnya-doroga-otkryta-dlya-bolshegruzov-284435843.html

Верхний Ларс сегодня: дорога открыта для большегрузов

Верхний Ларс сегодня: дорога открыта для большегрузов

Движение на участке Гудаури-Коби осуществится в беспрерывном режиме, только через лавинозащитные тоннели 23.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-23T13:29+0400

2023-11-23T13:29+0400

2023-11-23T13:51+0400

грузия

новости

общество

верхний ларс

национальное агентство окружающей среды

мцхета-степанцминда-ларс

ситуация на дорогах грузии

ситуация на военно-грузинской дороге

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/02/17/275192294_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_73c484274116e4af08221d77c9cf246f.jpg

ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik. Движение для автотранспорта с прицепом и полуприцепом открылось на дороге, ведущей к грузино-российской границе, говорится в сообщении Департамента автомобильных дорог Грузии. Восстановить движение для большегрузов на участке Гудаури-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс удалось благодаря проведенным очистительным работам. По информации Национального агентства окружающей среды, движение автотранспорта на участке Гудаури-Коби осуществится в беспрерывном режиме, только через лавинозащитные тоннели. "Верхний Ларс" сегодня: спасатели обеспечивают теплом и едой водителей, застрявших у КПП>>Движение автотранспорта с прицепом, полуприцепом и автобусов, вместимостью более 30 мест осуществить в одностороннем порядке в тоннелях. За данным режимом движения будет следить патрульная полиция. Участок Гудаури-Коби дороги Мцхета-Степанцминда-Ларс был закрыт в течение последних нескольких дней из-за снега и сложных метеорологических условий. Накануне дорога была открыта для легковых автомобилей.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

верхний ларс

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, верхний ларс, национальное агентство окружающей среды, мцхета-степанцминда-ларс, ситуация на дорогах грузии, ситуация на военно-грузинской дороге