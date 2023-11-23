https://sputnik-georgia.ru/20231123/vlasti-gruzii-v-blizhayshee-vremya-razrabotayut-plan-vypolneniya-novykh-usloviy-es--papuashvili-284422801.html
Власти Грузии в ближайшее время разработают план выполнения новых условий ЕС – Папуашвили
Власти Грузии в ближайшее время разработают план выполнения новых условий ЕС – Папуашвили
Еврокомиссия призвала Грузию предпринять девять шагов для получения статуса страны-кандидата в ЕС 23.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-23T11:05+0400
2023-11-23T11:05+0400
2023-11-23T11:05+0400
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ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik. Власти Грузии в ближайшие дни намерены разработать план о выполнении девяти новых условий Еврокомиссии, заявил председатель парламента страны Шалва Папуашвили. Еврокомиссия 8 ноября 2023 года обнародовала отчет о выполнении Грузией 12 условий и рекомендовала Евросовету предоставить стране статус кандидата на вступление в Евросоюз. При этом Еврокомиссия призвала Грузию предпринять девять шагов, среди которых проведение свободных выборов, сближение с внешней политикой ЕС, деполяризация и другое. Спикер парламента призвал оппозицию и гражданский сектор подключиться к разработке плана. Как ранее заявил председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе, работа над девятью условиями Еврокомиссии будет гораздо легче, поскольку власти Грузии уже выполнили 80% из предыдущих 12 требований для получения статуса страны-кандидата в ЕС. Кобахидзе: План действий не решит проблему олигархов в Грузии, но это будет шагом вперед>>Грузия получит статус кандидата, если решение Еврокомиссии поддержат лидеры всех 27 стран ЕС. Решение будет принято 14-15 декабря 2023 года. Грузия и ЕС Грузия подала заявку на получение статуса кандидата в ЕС 3 марта 2022 года, практически в одно время с Украиной и Молдовой. В июне 2022 года Грузии была предоставлена "европейская перспектива" и выражена готовность предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз, когда будут выполнены 12 условий. Статус тогда получили Украина и Молдова. Власти Грузии заявили, что отказ стране в предоставлении статуса в 2022 году было несправедливым решением и что Грузия по всем критериям еще тогда опережала и Украину, и Молдову.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, шалва папуашвили, еврокомиссия, ираклий кобахидзе, евросоюз, грузия - евросоюз
грузия, новости, политика, шалва папуашвили, еврокомиссия, ираклий кобахидзе, евросоюз, грузия - евросоюз
Власти Грузии в ближайшее время разработают план выполнения новых условий ЕС – Папуашвили
Еврокомиссия призвала Грузию предпринять девять шагов для получения статуса страны-кандидата в ЕС
ТБИЛИСИ, 23 ноя — Sputnik. Власти Грузии в ближайшие дни намерены разработать план о выполнении девяти новых условий Еврокомиссии, заявил председатель парламента страны Шалва Папуашвили.
Еврокомиссия 8 ноября 2023 года обнародовала отчет о выполнении Грузией 12 условий и рекомендовала Евросовету предоставить стране статус кандидата на вступление в Евросоюз. При этом Еврокомиссия призвала Грузию предпринять девять шагов, среди которых проведение свободных выборов, сближение с внешней политикой ЕС, деполяризация и другое.
"Мы планируем в ближайшие дни разработать план наших последующих шагов в связи с девятью приоритетами (ЕК – ред.), с которым ознакомим общество", – сказал Папуашвили.
Спикер парламента призвал оппозицию и гражданский сектор подключиться к разработке плана.
"Если все, гражданский сектор и оппозиция, будут вовлечены в этот вопрос, мы вновь будем успешны в итоге с точки зрения результатов, как и со статусом кандидата, который, как мы ожидаем, будет положительным к 15 декабря", – сказал Папуашвили.
Как ранее заявил председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе, работа над девятью условиями Еврокомиссии будет гораздо легче, поскольку власти Грузии уже выполнили 80% из предыдущих 12 требований для получения статуса страны-кандидата в ЕС.
Грузия получит статус кандидата, если решение Еврокомиссии поддержат лидеры всех 27 стран ЕС. Решение будет принято 14-15 декабря 2023 года.
Грузия подала заявку на получение статуса кандидата в ЕС 3 марта 2022 года, практически в одно время с Украиной и Молдовой.
В июне 2022 года Грузии была предоставлена "европейская перспектива" и выражена готовность предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз, когда будут выполнены 12 условий. Статус тогда получили Украина и Молдова.
Власти Грузии заявили, что отказ стране в предоставлении статуса в 2022 году было несправедливым решением и что Грузия по всем критериям еще тогда опережала и Украину, и Молдову.