https://sputnik-georgia.ru/20231122/kobakhidze-plan-deystviy-ne-reshit-problemu-oligarkhov-v-gruzii-no-eto-budet-shagom-vpered-284420516.html

Кобахидзе: План действий не решит проблему олигархов в Грузии, но это будет шагом вперед

Кобахидзе: План действий не решит проблему олигархов в Грузии, но это будет шагом вперед

Деолигархизация - одно из требований ЕС для предоставления Грузии статуса страны-кандидата 22.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-22T20:28+0400

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ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. План действий по деолигархизации, разработанный правительством Грузии продвинет страну вперед в этом направлении, хоть и не решит проблему олигархов, заявил глава правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. Улучшение текущего плана действий по реализации многосекторального, системного подхода к деолигархизации в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии и в соответствии с прозрачным и инклюзивным процессом с участием оппозиционных партий и гражданского общества является одним из новых требований ЕС к Грузии. Решить проблему олигархов только на основе законодательных изменений невозможно, добавил он. По его словам окончательный план действий будет представлен обществу в ближайшее время и не последнюю роль в нем займет вопрос финансирования партий.По его словам это будет системный подход к вопросу борьбы с олигархами. План действий по достижению деолигархизации был разработан правительством Грузии на основании рекомендаций Венецианской комиссии и Евросоюза в октябре 2023 года. Документ включает в себя пакет изменений, которые необходимо осуществить системно в законодательстве Грузии, где прописаны конкретные сроки принятия соответствующих законодательных изменений. Он касается семи различных направлений, среди которых: антикоррупционное и антимонопольное направления, вопросы отмывания денег и плюрализма СМИ, а также мероприятия, которые необходимо реализовать в сфере правосудия. Депутат: Президент Грузии – представительница радикальной оппозиции без рейтинга>>Часть грузинской оппозиции называют единственным олигархом в Грузии миллиардера Бидзину Иванишвили. Основатель правящей партии "Грузинской мечта", экс-премьер Грузии Иванишвили ушел из политики в январе 2021 года. Власти Грузии категорически опровергают вмешательство Иванишвили в процесс управления страной.В свою очередь олигархами члены правящей партии называют лидеров партии "Лело для Грузии", бывших банкиров Бадри Джапаридзе и Мамуку Хазарадзе, находящегося в заключении экс-президента Михаила Саакашвили и экс-министра обороны Давида Кезерашвили, который находится во внутригосударственном розыске.Грузия и ЕС Еврокомиссия 8 ноября обнародовала отчет о выполнении Грузией 12 условий и рекомендовала Евросовету предоставить стране статус кандидата на вступление в Евросоюз. При этом Еврокомиссия призвала Грузию предпринять девять шагов, среди которых проведение свободных выборов, сближение с внешней политикой ЕС, деполяризация и другое. Как ранее заявил председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе, работа над девятью условиями Еврокомиссии будет гораздо легче, поскольку власти Грузии уже выполнили 80% из предыдущих 12 требований для получения статуса страны-кандидата в ЕС. Новые требования к Грузии – обнародован отчет Еврокомиссии>>Грузия получит статус кандидата, если решение Еврокомиссии поддержат лидеры всех 27 стран ЕС. Решение будет принято 14-15 декабря 2023 года. Грузия подала заявку на получение статуса кандидата в ЕС 3 марта 2022 года, практически в одно время с Украиной и Молдовой. В июне 2022 года Грузии была предоставлена "европейская перспектива" и выражена готовность предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз, когда будут выполнены 12 условий. Статус тогда получили Украина и Молдова. Власти Грузии заявили, что отказ стране в предоставлении статуса в 2022 году было несправедливым решением и что Грузия по всем критериям еще тогда опережала и Украину, и Молдову.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, бидзина иванишвили, венецианская комиссия, еврокомиссия, грузия - евросоюз, евросоюз