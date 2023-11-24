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Кинематографисты со всего мира приедут на Тбилисский международный кинофестиваль
Кинематографисты со всего мира приедут на Тбилисский международный кинофестиваль
Откроется фестиваль показом фильма грузинского режиссера Наны Джорджадзе "Вынужденная миграция бабочек" 24.11.2023, Sputnik Грузия
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2023-11-24T17:01+0400
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ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Двадцать четвертый по счету Тбилисский международный кинофестиваль пройдет в грузинской столице с 26 ноября по 3 декабря – киноманов вновь ждет множество новинок из разных стран. Откроется фестиваль показом фильма грузинского режиссера Наны Джорджадзе "Вынужденная миграция бабочек". Отмечается, что Джорджадзе наградят почетным призом фестиваля – "Золотым Прометеем". В секции "Режиссер года" будет представлен португальский режиссер и визуальный артист Педру Кошта, которому также вручат приз фестиваля. В этом году фестиваль посетят именитые кинематографисты из разных стран, среди которых Томас Хайзе (Германия), Довер Косашвили (Израиль), Реза Миркарими (Иран), Бенуа Волне (Франция) и другие. Больше Голливуда в Грузии – замминистра о развитии киноиндустрии в стране&gt;&gt;В связи со 100-летием армянского кино Армения будет представлена ​​на 24-м Тбилисском международном кинофестивале в разделе "Страна в фокусе". На кинофестивале покажут армянские фильмы, снятые в советский период, а также современное армянское кино. Тбилисский кинофестиваль посетит делегация армянских кинематографистов, состоящая из режиссеров, продюсеров, представителей Союза кинематографистов Армении и Национального киноцентра Армении. На церемонии награждения члены жюри выявят победителей конкурсной программы грузинских фильмов, которым вручат "Золотого Прометея". Победители будут выявляться в следующих категориях: Помимо конкурсной программы, фестиваль представит лучшие работы европейского и мирового кино в таких секциях, как: Тбилисский международный кинофестиваль традиционно примет столичный кинотеатр "Амирани".Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, культура, новости, армения, нана джорджадзе, тбилиси, кино, кино, грузинское кино, фестиваль
грузия, культура, новости, армения, нана джорджадзе, тбилиси, кино, кино, грузинское кино, фестиваль

Кинематографисты со всего мира приедут на Тбилисский международный кинофестиваль

17:01 24.11.2023
© photo: Sputnik / StringerВечные снимки из алюминия: в Тбилиси узнали о секрете Бурлацкого - фото
Вечные снимки из алюминия: в Тбилиси узнали о секрете Бурлацкого - фото - Sputnik Грузия, 1920, 24.11.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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Откроется фестиваль показом фильма грузинского режиссера Наны Джорджадзе "Вынужденная миграция бабочек"
ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Двадцать четвертый по счету Тбилисский международный кинофестиваль пройдет в грузинской столице с 26 ноября по 3 декабря – киноманов вновь ждет множество новинок из разных стран.
Откроется фестиваль показом фильма грузинского режиссера Наны Джорджадзе "Вынужденная миграция бабочек". Отмечается, что Джорджадзе наградят почетным призом фестиваля – "Золотым Прометеем".
В секции "Режиссер года" будет представлен португальский режиссер и визуальный артист Педру Кошта, которому также вручат приз фестиваля.
В этом году фестиваль посетят именитые кинематографисты из разных стран, среди которых Томас Хайзе (Германия), Довер Косашвили (Израиль), Реза Миркарими (Иран), Бенуа Волне (Франция) и другие.
Больше Голливуда в Грузии – замминистра о развитии киноиндустрии в стране>>
В связи со 100-летием армянского кино Армения будет представлена ​​на 24-м Тбилисском международном кинофестивале в разделе "Страна в фокусе".
На кинофестивале покажут армянские фильмы, снятые в советский период, а также современное армянское кино. Тбилисский кинофестиваль посетит делегация армянских кинематографистов, состоящая из режиссеров, продюсеров, представителей Союза кинематографистов Армении и Национального киноцентра Армении.
На церемонии награждения члены жюри выявят победителей конкурсной программы грузинских фильмов, которым вручат "Золотого Прометея". Победители будут выявляться в следующих категориях:
Лучший полнометражный художественный фильм;
Лучший полнометражный документальный фильм;
Лучший короткометражный художественный фильм;
Лучший короткометражный документальный фильм.
Помимо конкурсной программы, фестиваль представит лучшие работы европейского и мирового кино в таких секциях, как:
Европейский форум;
Месяц европейского кино;
Горизонты;
Произведено в Германии;
Страна в фокусе – Армения;
Британское кино;
Режиссер в фокусе – Педру Кошта;
Мир в документальном кино;
Аполло: показ кино;
Особенные сеансы;
Грузинская панорама.
Тбилисский международный кинофестиваль традиционно примет столичный кинотеатр "Амирани".
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