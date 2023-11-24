https://sputnik-georgia.ru/20231124/kitay-vvel-bezvizovyy-rezhim-dlya-turistov-iz-shesti-stran-284485572.html

Китай ввел безвизовый режим для туристов из шести стран

Китай ввел безвизовый режим для туристов из шести стран

В настоящее время большинство стран мира имеют визовый режим с Китаем, редкими исключениями являются Сингапур и Бруней 24.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-24T17:26+0400

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ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Туристы из Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Испании и Малайзии смогут приехать в Китай без визы начиная с 1 декабря этого года, сообщила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Мао Нин. В настоящее время большинство стран мира имеют визовый режим с Китаем, редкими исключениями являются Сингапур и Бруней, граждане которых могут без визы совершать 15-дневные визиты в Китай с целью бизнеса, туризма и посещения членов семьи. "С 1 декабря 2023 года до 30 ноября 2024 года держатели обычных паспортов из перечисленных стран, которые приезжают в Китай с целью бизнеса, туризма, осмотра достопримечательностей, посещения родственников и друзей, а также транзитом не более чем на 15 дней, могут въезжать в страну без виз", – пояснила Мао Нин.Ответный шаг – Китай может отменить визы для граждан Грузии >>Дипломат сообщила, что Китай принял решение в пробном порядке расширить сферу применения одностороннего визового режима и начать применять безвизовую политику по отношению к владельцам обычных паспортов из Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Испании и Малайзии. В марте 2020 года после начала пандемии коронавируса Китай ужесточил правила поездок. Страна начала выдавать визы только в марте этого года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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