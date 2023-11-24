https://sputnik-georgia.ru/20231124/ministr-obrazovaniya-gruzii-anonsiruet-bespretsedentnyy-rost-zarplat-pedagogov-284482163.html
Министр образования Грузии анонсирует беспрецедентный рост зарплат педагогов
Министр образования Грузии анонсирует беспрецедентный рост зарплат педагогов
Большая часть роста бюджета министерства образования в 2024 году направлена именно на увеличение зарплат педагогов 24.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-24T16:07+0400
2023-11-24T16:07+0400
2023-11-24T16:07+0400
грузия
новости
общество
георгий амилахвари
министерство образования и науки грузии
образование в грузии
учителя
зарплата
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ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Министр образования и науки Грузии Георгий Амилахвари обещает беспрецедентный рост зарплаты педагогов с 1 июля 2024 года, заявил журналистам глава ведомства на брифинге. По словам министра, в Грузии будет задействована новая формула зарплат, которая подразумевает беспрецедентный рост оплаты труда педагогов. В частности, зарплата педагогов, работающих на полную ставку, увеличится на 500 лари (185 долларов) и больше. Амилахвари подчеркнул, что идет ложная кампания, что якобы министерство образования и науки до сентября будущего года не планирует увеличить зарплату педагогам, что является дезинформацией. На самом деле идет формирование новой политики зарплат, уверяет министр. Более детальную информацию министерство предоставит обществу в декабре, отметил Амилахвари. Министр подчеркнул, что до 2012 года средняя зарплата учителей составляла 330 лари. С тех пор средняя зарплата учителей увеличилась почти на 300% и составляет 1230 лари. Грузинские педагоги публично заговорили о проблемах в школах >>"Несмотря на этот важный рост, мы считаем, что учителя заслуживают гораздо более высокую зарплату и нужно разработать и изменить ту заработную формулу, которую имеем сейчас в системе", – подчеркнул Амилахвари. По словам министра, большая часть роста бюджета министерства в 2024 году направлена именно на увеличение зарплат педагогов. Амилахвари назвал реформу увеличения зарплат педагогов исторической и беспрецедентной. "Это обеспечит для всех учителей, несмотря на их статусы, увеличенную, достойную зарплату и возможность предоставления лучшего, качественного образования для наших детей", – подчеркнул Амилахвари. В октябре премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил, что заработная плата педагогов в Грузии вырастет до 500 лари (порядка 190 долларов) с 1 января 2024 года. В Грузии школьные педагоги делятся на четыре категории: на первой ступени находятся педагоги-практики, на второй – старшие педагоги, на третьей – ведущие учителя, а на четвертой – учителя-менторы. В зависимости от статуса зарплата учителей колеблется от 400 до 1745 лари (примерно 130-550 долларов). Министр образования обещает, что рост зарплат не будет зависеть от статуса.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, георгий амилахвари, министерство образования и науки грузии, образование в грузии, учителя, зарплата
грузия, новости, общество, георгий амилахвари, министерство образования и науки грузии, образование в грузии, учителя, зарплата
Министр образования Грузии анонсирует беспрецедентный рост зарплат педагогов
Большая часть роста бюджета министерства образования в 2024 году направлена именно на увеличение зарплат педагогов
ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Министр образования и науки Грузии Георгий Амилахвари обещает беспрецедентный рост зарплаты педагогов с 1 июля 2024 года, заявил журналистам глава ведомства на брифинге.
По словам министра, в Грузии будет задействована новая формула зарплат, которая подразумевает беспрецедентный рост оплаты труда педагогов. В частности, зарплата педагогов, работающих на полную ставку, увеличится на 500 лари (185 долларов) и больше.
"Это почти 35% рост средних показателей зарплат за один год, чего в корпусе учителей не было в течение многих лет", – заявил Амилахвари.
Амилахвари подчеркнул, что идет ложная кампания, что якобы министерство образования и науки до сентября будущего года не планирует увеличить зарплату педагогам, что является дезинформацией. На самом деле идет формирование новой политики зарплат, уверяет министр.
Более детальную информацию министерство предоставит обществу в декабре, отметил Амилахвари.
Министр подчеркнул, что до 2012 года средняя зарплата учителей составляла 330 лари. С тех пор средняя зарплата учителей увеличилась почти на 300% и составляет 1230 лари.
"Несмотря на этот важный рост, мы считаем, что учителя заслуживают гораздо более высокую зарплату и нужно разработать и изменить ту заработную формулу, которую имеем сейчас в системе", – подчеркнул Амилахвари.
По словам министра, большая часть роста бюджета министерства в 2024 году направлена именно на увеличение зарплат педагогов.
"Мы должны сделать фундаментальный поворот в политике зарплат и предложить учителям достойную зарплату", – отметил министр.
Амилахвари назвал реформу увеличения зарплат педагогов исторической и беспрецедентной.
"Это обеспечит для всех учителей, несмотря на их статусы, увеличенную, достойную зарплату и возможность предоставления лучшего, качественного образования для наших детей", – подчеркнул Амилахвари.
В октябре премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил, что заработная плата педагогов в Грузии вырастет до 500 лари (порядка 190 долларов) с 1 января 2024 года.
В Грузии школьные педагоги делятся на четыре категории: на первой ступени находятся педагоги-практики, на второй – старшие педагоги, на третьей – ведущие учителя, а на четвертой – учителя-менторы. В зависимости от статуса зарплата учителей колеблется от 400 до 1745 лари (примерно 130-550 долларов). Министр образования обещает, что рост зарплат не будет зависеть от статуса.