https://sputnik-georgia.ru/20231124/ministr-obrazovaniya-gruzii-anonsiruet-bespretsedentnyy-rost-zarplat-pedagogov-284482163.html

Министр образования Грузии анонсирует беспрецедентный рост зарплат педагогов

Министр образования Грузии анонсирует беспрецедентный рост зарплат педагогов

Большая часть роста бюджета министерства образования в 2024 году направлена именно на увеличение зарплат педагогов 24.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-24T16:07+0400

2023-11-24T16:07+0400

2023-11-24T16:07+0400

грузия

новости

общество

георгий амилахвари

министерство образования и науки грузии

образование в грузии

учителя

зарплата

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/05/06/277396264_0:79:2048:1232_1920x0_80_0_0_ddeb17234aa77385e3f051e0fb446934.jpg

ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Министр образования и науки Грузии Георгий Амилахвари обещает беспрецедентный рост зарплаты педагогов с 1 июля 2024 года, заявил журналистам глава ведомства на брифинге. По словам министра, в Грузии будет задействована новая формула зарплат, которая подразумевает беспрецедентный рост оплаты труда педагогов. В частности, зарплата педагогов, работающих на полную ставку, увеличится на 500 лари (185 долларов) и больше. Амилахвари подчеркнул, что идет ложная кампания, что якобы министерство образования и науки до сентября будущего года не планирует увеличить зарплату педагогам, что является дезинформацией. На самом деле идет формирование новой политики зарплат, уверяет министр. Более детальную информацию министерство предоставит обществу в декабре, отметил Амилахвари. Министр подчеркнул, что до 2012 года средняя зарплата учителей составляла 330 лари. С тех пор средняя зарплата учителей увеличилась почти на 300% и составляет 1230 лари. Грузинские педагоги публично заговорили о проблемах в школах >>"Несмотря на этот важный рост, мы считаем, что учителя заслуживают гораздо более высокую зарплату и нужно разработать и изменить ту заработную формулу, которую имеем сейчас в системе", – подчеркнул Амилахвари. По словам министра, большая часть роста бюджета министерства в 2024 году направлена именно на увеличение зарплат педагогов. Амилахвари назвал реформу увеличения зарплат педагогов исторической и беспрецедентной. "Это обеспечит для всех учителей, несмотря на их статусы, увеличенную, достойную зарплату и возможность предоставления лучшего, качественного образования для наших детей", – подчеркнул Амилахвари. В октябре премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил, что заработная плата педагогов в Грузии вырастет до 500 лари (порядка 190 долларов) с 1 января 2024 года. В Грузии школьные педагоги делятся на четыре категории: на первой ступени находятся педагоги-практики, на второй – старшие педагоги, на третьей – ведущие учителя, а на четвертой – учителя-менторы. В зависимости от статуса зарплата учителей колеблется от 400 до 1745 лари (примерно 130-550 долларов). Министр образования обещает, что рост зарплат не будет зависеть от статуса.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, георгий амилахвари, министерство образования и науки грузии, образование в грузии, учителя, зарплата