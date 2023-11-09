https://sputnik-georgia.ru/20231109/gruzinskie-pedagogi-publichno-zagovorili-o-problemakh-v-shkolakh-284102155.html

Грузинские педагоги публично заговорили о проблемах в школах

Грузинские педагоги публично заговорили о проблемах в школах

Министерство образования проводит встречи с школьными учителями для того, чтобы узнать о существующих проблемах 09.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-09T15:21+0400

2023-11-09T15:21+0400

2023-11-09T15:36+0400

грузия

новости

общество

георгий амилахвари

национальный центр профессионального развития учителей

министерство образования и науки грузии

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ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Грузия нуждается в большем количестве школ, а учителя – в повышении зарплат и популяризации профессии, заявила учительница английского языка Тамар Цанава в эфире Первого канала. Министр образования и науки Грузии Георгий Амилахвари вместе со своими заместителями проводит встречи с педагогами, чтобы непосредственно от них услышать о тех проблемах, с которыми они сталкиваются в школах и на уроках во время рабочего процесса. Педагог считает, что обязательно должен быть пересмотрен институт классного руководителя, начиная от зарплаты, заканчивая маленькими деталями. Цанава считает, что педагогам приходится преодолевать очень много бюрократических барьеров. Национальные цели общего образования в Грузии будут пересмотрены – министр>>По мнению педагога, привлечение молодых кадров в систему образования невозможно до тех пор, пока из школы достойно не уйдут учителя, которые работают уже 40-50 лет и у которых за плечами 1990-е годы, когда они работали практически бесплатно. Учительница грузинского языка и литературы Нана Мгалоблишвили рассказала, что ей приходится совмещать работу педагога с репетиторством, а также совмещать дополнительные функции, поскольку зарплаты в школе недостаточно. Она также считает, что поколения меняются и те методы обучения, которые были раньше, больше не работают. По словам замминистра образования и науки Грузии Тамар Махарашвили, главное, чтобы педагоги полностью выкладывались во время работы и качественно проводили уроки. По словам Махарашвили, представители министерства образования встретились со множеством учителей, чтобы непосредственно от них услышать, с какими проблемами они сталкиваются на уроках. По словам директора Национального центра профессионального развития учителей Берики Шукакидзе, ни одна другая организация не похожа на школу. Школа – это организация, где до появления категорий не было возможности продвижения, и статусы создали такую возможность. Проблемы и вызовы в школах – министр образования Грузии провел встречу с родителями>>В Грузии школьные педагоги делятся на четыре категории: на первой ступени находятся педагоги-практики, на второй – старшие педагоги, на третьей – ведущие учителя, а на четвертой – учителя-менторы. По его словам, проведение качественного урока является обязанностью всех учителей, даже если у него нет никакого статуса. Шукакидзе отметил, что на данный момент министерство образования работает над несколькими версиями новшеств, и министр озвучит свое решение в декабре. Как отметил Шукакидзе, сферу образования не ждут никакие драматические изменения, и от новшеств не пострадает ни один учитель. Опасность не грозит и статусам учителей, отметил он. Он подчеркнул, что рост зарплат, который запланирован для учителей в 2024 году, не будет ни в одной госструктуре. Министр обещал увеличить зарплату учителей на 500 лари (185 долларов). Он отметил, что общество не помнит, чтобы представители Минобразования проводили столько встреч с педагогами, обсуждали с ними проблемы и слушали то, перед какими вызовами они стоят, что мешает им в проведении качественного урока. В начале октября 2023 года министр образования Георгий Амилахвари заявил, что необходимо пересмотреть национальные цели общего образования, поскольку они никак не соответствуют стандартам современного международного образования. Грузия меняет Национальный учебный план: каким он должен быть – мнение эксперта>>Национальный учебный план как базовый документ определяет, что, когда и как должны учить в школах Грузии. По его словам, ведомство активно работает по разным направлениям и готово обсуждать в широких кругах следующие вопросы: национальные цели общего образования; детские сады и дошкольное образование; школа и общее образование; автономия школы; национальный учебный план; система оценок и авторизация школ. Кроме того, министерство готово рассмотреть следующие вопросы: поддержка школьного сообщества, педагогов и сотрудников; финансовые и социальные условия, схема карьерного развития; финансирование школ и школьное питание; планирование политики образования; учебные ресурсы; процесс грифования учебников, новое видение в профобразовании, высшее образование и наука. Амилахвари отметил, что, исходя из того, что эти вопросы выносятся на публичное обсуждение, Минобразования готово принимать очень трудные и болезненные решения, которые, возможно, не принимались в течение длительного времени. Национальный учебный план Грузии составлен на основе документа Национальных целей общего образования 2004 года. Его внедрение в Грузии началось с 2006-2007 учебного года. Национальный учебный план как базовый документ периодически нуждается в обновлении, чтобы отражать как нужды учеников и педагогов, так и международную практику, современные тенденции в сфере образования. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, георгий амилахвари, национальный центр профессионального развития учителей, министерство образования и науки грузии