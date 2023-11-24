https://sputnik-georgia.ru/20231124/narodnye-primety-na-zlatoustov-den-2023-chto-nelzya-delat-26-noyabrya-284490948.html

Народные приметы на Златоустов день 2023: что нельзя делать 26 ноября?

Народные приметы на Златоустов день 2023: что нельзя делать 26 ноября?

Православные 26 ноября поминают Иоанна Златоуста – величайшего христианского богослова, нравоучителя, гимнографа, апологета и библейского толкователя 24.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-24T23:08+0400

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В народном календаре праздник называют Златоустов день, с которым связано много примет и запретов. Что нельзя делать в Златоустов день: о народных приметах 26 ноября читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать По народным приметам нельзя в Златоустов день принимать важные решения и заключать крупные сделки – любые планы и действия, начатые 26 ноября, потерпят крах. Нельзя в Златоустов день заниматься рукодельем, особенно шить белье – это плохая примета, сулящая неприятности как самой швее, так и тем, кто их будет использовать. В Златоустов день нельзя обманывать людей, брать или давать незаслуженные вознаграждения, мошенничать – по приметам удача от нарушителей отвернется. Плохая примета болтать попусту 26 ноября, сплетничать или кого-то оговаривать – она сулит проблемы и болезни. По народным приметам ссориться и ругаться, тем более с родными и близкими, в Златоустов день нельзя – молитвы и просьбы таких людей, обращенные к святому Иоанну, услышаны не будут. Народные приметы По народным приметам потеплеет, если порывистый ветер в Златоустов день к вечеру стихнет. Ожидается снежная и ветреная погода, если звезды в ночь на 26 ноября ярко мерцают, а если в Златоустов день началась снежная буря – это верная примета, что скоро ударят морозы. Урожай зерновых будет богатый, если в Златоустов день выпадет много снега, а если 26 ноября выдалась пасмурная погода без осадков – это верная примета, что год предстоит неурожайный. Материал подготовлен на основе открытых источников.

https://sputnik-georgia.ru/20231124/den-ioanna-zlatousta-2023-molitvy-v-chem-pomogaet-svyatoy-284488545.html

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