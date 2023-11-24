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Парламент Грузии работает над решением проблемы старых удостоверений личности
Парламент Грузии работает над решением проблемы старых удостоверений личности
В настоящее время существует 223 тысяч ламинированных удостоверений личности, и если они будут отменены, людям придется приходить за новыми, заявил депутат 24.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-24T22:23+0400
2023-11-24T22:23+0400
2023-11-24T22:24+0400
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ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Парламент Грузии может запретить использовать удостоверения личности старого образца, заявил лидер фракции "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе. Удостоверения личности старого образца без чипов выдаются в Грузии с 2019 года, если гражданин, по убеждению отказывающийся от ID карты, представляет документ, который подтверждает его принадлежность к христианской религии. По его словам, если по религиозным причинам и факторам здоровья останутся люди, которые все еще считают, что им не следует брать электронное удостоверение личности, то они получат удостоверение личности старого образца. При этом депутат отметил, что по новым поправкам удостоверения личности, выданные до 2011 года, будут аннулированы, действительными останутся только 64. Если эти 64 или еще 164 человека обратятся в Минюст, они также получат право участвовать в выборах, добавил он."В настоящее время существует 223 тысяч ламинированных удостоверений личности, и если они будут отменены, людям придется приходить за новыми", - сказал Мдинарадзе.Сколько граждан Грузии отказались от удостоверений личности с чипами? >> Удостоверения личности с электронными чипами появились в Грузии в 2011 году. По ID карте можно идентифицировать человека на расстоянии посредством Интернета. Кроме этого, она дает возможность делать цифровую подпись на электронных документах, имеющих юридическую силу в Грузии, и без дополнительных документов ездить в Турцию, в Армению и в Украину. Между тем у этих удостоверений личности есть свои противники – группа верующих, которая считает, что чипы являются средством тотального контроля людей и связаны с библейским пророчеством об апокалипсисе. Они отказались брать эти удостоверения и оказались в своеобразной социальной изоляции. Без документов в Грузии невозможно принять участие в выборах, получить медицинские услуги, учиться, работать, пользоваться некоторыми видами транспорта, общаться с банковско-финансовыми учреждениями, покупать технику и так далее.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, мамука мдинарадзе, парламентские выборы в грузии 2024
грузия, новости, политика, мамука мдинарадзе, парламентские выборы в грузии 2024
Парламент Грузии работает над решением проблемы старых удостоверений личности
22:23 24.11.2023 (обновлено: 22:24 24.11.2023)
В настоящее время существует 223 тысяч ламинированных удостоверений личности, и если они будут отменены, людям придется приходить за новыми, заявил депутат
ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Парламент Грузии может запретить использовать удостоверения личности старого образца, заявил лидер фракции "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе.
Удостоверения личности старого образца без чипов выдаются в Грузии с 2019 года, если гражданин, по убеждению отказывающийся от ID карты, представляет документ, который подтверждает его принадлежность к христианской религии.
"Чтобы сократить их количество до минимума, мы придумали что-то конкретное, в чем с нами согласны и наши коллеги-оппозиционеры - мы проводим кампанию, параллельно которой будут внесены изменения в законодательство, согласно которым будет установлена конкретная дата., после чего удостоверения личности старого образца перестанут быть действительными" - сказал Мдинарадзе.
По его словам, если по религиозным причинам и факторам здоровья останутся люди, которые все еще считают, что им не следует брать электронное удостоверение личности, то они получат удостоверение личности старого образца.
При этом депутат отметил, что по новым поправкам удостоверения личности, выданные до 2011 года, будут аннулированы, действительными останутся только 64.
Если эти 64 или еще 164 человека обратятся в Минюст, они также получат право участвовать в выборах, добавил он.
"В настоящее время существует 223 тысяч ламинированных удостоверений личности, и если они будут отменены, людям придется приходить за новыми", - сказал Мдинарадзе.
Удостоверения личности с электронными чипами появились в Грузии в 2011 году. По ID карте можно идентифицировать человека на расстоянии посредством Интернета. Кроме этого, она дает возможность делать цифровую подпись на электронных документах, имеющих юридическую силу в Грузии, и без дополнительных документов ездить в Турцию, в Армению и в Украину.
Между тем у этих удостоверений личности есть свои противники – группа верующих, которая считает, что чипы являются средством тотального контроля людей и связаны с библейским пророчеством об апокалипсисе. Они отказались брать эти удостоверения и оказались в своеобразной социальной изоляции.
Без документов в Грузии невозможно принять участие в выборах, получить медицинские услуги, учиться, работать, пользоваться некоторыми видами транспорта, общаться с банковско-финансовыми учреждениями, покупать технику и так далее.