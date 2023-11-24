https://sputnik-georgia.ru/20231124/premer-ministr-gruzii-otpravilsya-v-baku-284467939.html

Премьер-министр Грузии отправился в Баку

Премьер-министр Грузии отправился в Баку

Запланирована встреча Гарибашвили с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 24.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-24T10:37+0400

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ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили отправился в Баку по приглашению президента Азербайджана Ильхама Алиева, говорится в сообщении пресс-службы администрации правительства. Глава правительства в качестве почетного гостя будет присутствовать на экономическом форуме "Специальной программы Организации Объединенных Наций для экономик Центральной Азии" (СПЕКА). Мероприятие состоится 24 ноября в Баку. На саммите глав правительств в рамках форума премьер-министр Грузии выступит с речью. Ираклий Гарибашвили также встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.По его словам, также будут рассмотрены логистические вопросы, транспортный коридор и запуск новых проектов в этом направление. Как отметил посол, одним из важных вопросов является расширение и завершение проекта железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. Юбилейный форум, посвященный 25-летию основания СПЕКА, проводится в этом году под председательством Азербайджана. Грузия и Азербайджан установили дипломатические отношения 18 ноября 1992 года. Страны активно сотрудничают в сферах торговли, транспорта, энергетики, производства и логистики. Алиев: Азербайджан модернизирует железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс>>Баку и Тбилиси являются стратегическими партнерами и активно сотрудничают как в двустороннем формате, так и в рамках международных проектов. В частности, в проектах стратегического значения для всего региона – железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и Южный газовый коридор. Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс построена на основе подписанного в 2007 году азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. Реализация проекта началась в 2008 году, а церемония открытия грузового движения по БТК состоялась 30 октября 2017 года. Предполагаемая пропускная способность БТК – миллион пассажиров и 6,5 миллиона тонн грузов в год. В дальнейшем пропускная способность транспортного коридора может быть увеличена до трех миллионов пассажиров и 20 миллионов тонн грузов ежегодно. В последнее время грузооборот на железной дороге БТК имеет тенденцию роста. В 2021 году по железной дороге перевезено 428 тысяч тонн грузов. За девять месяцев 2022 года по БТК было перевезено 15 915 TEU контейнеров, годовой рост составил 12%. Азербайджан входит в пятерку крупных торговых партнеров Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, азербайджан, баку, черное море, ильхам алиев, ираклий гарибашвили, зураб патарадзе