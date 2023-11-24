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Животноводство в Грузии: новые данные
Животноводство в Грузии: новые данные
В третьем квартале в Грузии было произведено 18,2 тысячи тонн мяса, что на 22,1% больше, чем за аналогичный период 2022 года 24.11.2023, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Поголовье крупного рогатого скота в Грузии на конец третьего квартала 2023 года уменьшилось на 6,3% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составило 864,5 тысячи единиц, говорится в сообщении Национальной службы статистики "Сакстат". По данным ведомства, за этот период число коров и буйволиц составило 428,2 тысячи, что на 3,8% меньше, чем в отчетный период 2022 года. За этот период поголовье свиней составило 168 тысяч, что на 20,7% меньше, чем в третьем квартале прошлого года. Между тем наблюдается рост числа птиц в Грузии на 11%. Всего в стране в третьем квартале было 11,1 миллиона домашней птицы. Производство продуктов животноводства В третьем квартале в Грузии было произведено 18,2 тысячи тонн мяса, что на 22,1% больше, чем за аналогичный период 2022 года. По предварительным данным "Сакстата", производство молока выросло на 4,8% и составило 170,9 миллиона литров. В Грузии ожидается рост потребления мяса – исследование Galt &amp; Taggart &gt;&gt;Вместе с тем в стране стали производить на 7,4% меньше яиц – 148,6 миллиона штук. Экспорт и импорт скота В июле-сентябре из Грузии было вывезено 61,8 тысячи голов крупного рогатого скота, что на 26,9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. В то же время в страну завезли 9,9 тысячи голов, в то время как в прошлом году было всего 200 голов. Домашней птицы из Грузии вывезено 3,2 миллиона штук (-6,2%), а ввезено – 2,2 миллиона (+1,9%). Импорт свиней вырос на 70,7% и составил до 45 тысяч голов. Между тем экспорта свиней в третьем квартале не было.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, экономика, новости, сельское хозяйство грузии, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
грузия, экономика, новости, сельское хозяйство грузии, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"

Животноводство в Грузии: новые данные

20:34 24.11.2023 (обновлено: 20:47 24.11.2023)
© photo: Sputnik / StringerДомашний скот - коровы пасутся на лугу
Домашний скот - коровы пасутся на лугу - Sputnik Грузия, 1920, 24.11.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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В третьем квартале в Грузии было произведено 18,2 тысячи тонн мяса, что на 22,1% больше, чем за аналогичный период 2022 года
ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Поголовье крупного рогатого скота в Грузии на конец третьего квартала 2023 года уменьшилось на 6,3% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составило 864,5 тысячи единиц, говорится в сообщении Национальной службы статистики "Сакстат".
По данным ведомства, за этот период число коров и буйволиц составило 428,2 тысячи, что на 3,8% меньше, чем в отчетный период 2022 года.
За этот период поголовье свиней составило 168 тысяч, что на 20,7% меньше, чем в третьем квартале прошлого года.
Между тем наблюдается рост числа птиц в Грузии на 11%. Всего в стране в третьем квартале было 11,1 миллиона домашней птицы.

Производство продуктов животноводства

В третьем квартале в Грузии было произведено 18,2 тысячи тонн мяса, что на 22,1% больше, чем за аналогичный период 2022 года.
По предварительным данным "Сакстата", производство молока выросло на 4,8% и составило 170,9 миллиона литров.
В Грузии ожидается рост потребления мяса – исследование Galt & Taggart >>
Вместе с тем в стране стали производить на 7,4% меньше яиц – 148,6 миллиона штук.

Экспорт и импорт скота

В июле-сентябре из Грузии было вывезено 61,8 тысячи голов крупного рогатого скота, что на 26,9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. В то же время в страну завезли 9,9 тысячи голов, в то время как в прошлом году было всего 200 голов.
Домашней птицы из Грузии вывезено 3,2 миллиона штук (-6,2%), а ввезено – 2,2 миллиона (+1,9%).
Импорт свиней вырос на 70,7% и составил до 45 тысяч голов. Между тем экспорта свиней в третьем квартале не было.
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