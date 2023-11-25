https://sputnik-georgia.ru/20231125/284498373.html

Неважно, как закончится война в Газе: Израиль уже проиграл

Неважно, как закончится война в Газе: Израиль уже проиграл

В случае игнорирования международного права и давления международного сообщества Израиль гарантированно окажется в "ящике позора" 25.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-25T21:52+0400

2023-11-25T21:52+0400

2023-11-25T21:52+0400

в мире

новости

хамас

оон

палестина

израиль

аналитика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0b/19/284498538_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_6d12365fe910d42b1e481f32e4022a66.jpg

Вчера президент Ирана Ибрахим Раиси заявил, что палестинцы смогли одержать победу над Израилем в ходе боевых действий в секторе Газа, пишет колумнист РИА Новости Стрельников.Как многие восточные деятели, которые направо и налево побеждают врагов и табунами отправляют их в ад, он обрисовал нынешнюю ситуацию по-театральному цветисто: Хотя это заявление вызывает лишь пожимание плечами на фоне отсутствия в последнее время любых ощутимых побед ХАМАС в Газе, не говоря уже о "великих", Раиси прав, притом что имел он в виду совершенно другое.Да, Израиль сровнял с землей добрую часть Газы, другую столь же добрую (или не очень) часть занял, каждый день из пресс-службы ЦАХАЛ, как из дырявого мешка, сыплются рапорты об очередных взорванных десятках километрах подземных туннелей, сотнях захваченных штаб-квартирах, штаб-апартаментах и штаб-таунхаусах, тысячах уничтоженных боевиков и десятках нейтрализованных лидеров ХАМАС. Буквально вчера представитель ЦАХАЛ Джонатан Конрикус похвастался, что они "вывели из строя примерно от 11 до 12 из 12 батальонов ХАМАС в северной части сектора". Конкретных доказательств, правда, он не привел.Тем не менее, несмотря на каждодневные потери солдат и техники, израильская армия постепенно занимает территорию. Чисто военные и экономические мощности ЦАХАЛ и ХАМАС несравнимы: это означает, что рано или поздно — через месяц, через год или через пять — Израиль вполне может полностью оккупировать Газу. Собственно, это и было озвучено в свое время в качестве одной из целей операции премьером Израиля Нетаньяху.Ответ на мольбу мира: как спасаются палестинцы во время четырехдневного перемирия>>Главные же цели, кроме возвращения заложников, — уничтожение ХАМАС и недопущение его руководства сектором в будущем. Иными словами, это образ победы Израиля над своим злейшим врагом. Иных внятных и любых других целей и планов — включая план на период после войны — у руководства Израиля нет.Но проблема для Израиля заключается в том, что этих целей добиться невозможно, не уничтожив физически всех палестинцев и заодно весь арабо-исламский мир, а значит, победа Израиля недостижима в принципе.Для осознания этого нужно понять, что ХАМАС, как и любые подобного рода образования с драматичными названиями, — это не юрлица, которые можно закрыть, или стройные ряды армий, которые можно разбомбить. ХАМАС — это движение с простой идеологией, заключающейся в освобождении Палестины и ликвидации Израиля (как минимум в его нынешнем виде, то есть как страны, немалая часть которой состоит из оккупированных палестинских территорий).И цель эта вневременная, то есть у нее нет дедлайнов и красных дат календаря. ХАМАС нечувствителен к потерям и может позволить себе проиграть любое количество конкретных битв, включая битву за Газу. Каждый "правоверный хамасовец" спокойно живет с мыслью о том, что победы он лично может не увидеть, а увидят ее следующие поколения бойцов. И это его устраивает.Ставка Израиля на беспощадную месть и ковровые бомбардировки по факту привлекли в ряды ХАМАС (или того, что будет после него) минимум полмиллиона мужчин военноспособного возраста, у каждого из которых есть к Израилю личные счеты. Позиция израильских "ястребов", которые открыто заявили, что воюют с "животными" и готовы применить по двум миллионам жителей сектора Газа ядерное оружие, сцементировала антиизраильские настроения в арабо-исламском мире и подтвердила их самые худшие опасения, из-за чего недостатка добровольцев для священной борьбы с Израилем не предвидится.Нефть для Израиля расколола арабский мир>>Даже если Израиль уничтожит всех нынешних руководителей ХАМАС, что затруднительно, если вообще возможно, то на их место придут новые лидеры. А идея "предотвратить руководство ХАМАС сектором Газа" даже чисто теоретически возможна только в случае вечной военной оккупации сектора Израилем, что нереально в силу практически полного консенсуса в мировом сообществе по единственно верному решению данного конфликта — созданию отдельного независимого Палестинского государства.Даже самый ярый защитник Израиля, США, не осмелились проголосовать против резолюции Генассамблеи ООН, осуждающей фактический геноцид палестинцев и призывающей к немедленному мирному урегулированию. На вчерашней сессии "Большой двадцатки" единогласно было подтверждено, что, кроме "двухгосударственного решения", другого выхода из данного кризиса быть не может.Лидеры ХАМАС неоднократно заявляли, что одна из промежуточных целей их борьбы — это международная изоляция Израиля. И получается так, что в случае игнорирования международного права и давления международного сообщества, Израиль гарантированно окажется в "ящике позора", то есть Израиль проиграл. Если же Израиль выведет войска и будет создано Палестинское государство — Израиль проиграл вдвойне.Но даже если отбросить все военно-политические аспекты, международные эксперты сходятся в одном: Израиль как страну и как общество в любом случае ждут кардинальные перемены, то есть можно считать, что "старый" Израиль уже по факту перестал существовать.А что это, если не победа ХАМАС?Руководство России принимает самое активное участие в реализации давно назревшей необходимости создания Палестинского государства. Это не имеет никакого отношения к целям и методам ХАМАС, оценку которым ясно и недвусмысленно дала Россия. Это еще один шаг к строительству нового, более справедливого мира, где, для того чтобы тебя наконец услышали, не нужно отрезать головы женщинам и младенцам, а чтобы обеспечить своей стране безопасность — не нужно убивать десятки тысяч мирных людей.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

палестина

израиль

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

в мире, новости, хамас, оон, палестина, израиль, аналитика