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Никаких чипсов, кофе и газировки: в школьных буфетах Грузии будет только здоровая еда
Никаких чипсов, кофе и газировки: в школьных буфетах Грузии будет только здоровая еда
Минобразования разработало специальный документ, в котором изложены рекомендации по здоровому питанию в школах 25.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-25T16:06+0400
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ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Министерство образования Грузии ввело ограничения на продукцию, предлагаемую в школьных буфетах - там больше не будет чипсов, соленого арахиса, кофе и других продуктов. Тема здорового питания в школах стала особенно актуальна после того, как общественная организация "Родители для образования" обратились с петицией о необходимости внедрения в грузинских школах программы здорового питания. Причиной стало обнаружение в буфете сельской школы избыточного количества плесени в пончиках с глазурью.Национальный учебный план Грузии изменен – какие новшества ждут школы?>>Ведомство разработало специальный документ, в котором изложены рекомендации по здоровому питанию в школах, в том числе требования к личной гигиене работников и список запрещенных продуктов.Помимо соответствующих государственных органов, пункты школьного питания будут ежедневно контролироваться группой школьного мониторинга, в состав которой войдут школьники, родители школьников, учителя, школьный врач/медсестра, а также представители администрации школы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, общество, новости, тбилиси, минобразования грузии
Никаких чипсов, кофе и газировки: в школьных буфетах Грузии будет только здоровая еда
16:06 25.11.2023 (обновлено: 16:17 25.11.2023)
Минобразования разработало специальный документ, в котором изложены рекомендации по здоровому питанию в школах
ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Министерство образования Грузии ввело ограничения на продукцию, предлагаемую в школьных буфетах - там больше не будет чипсов, соленого арахиса, кофе и других продуктов.
Тема здорового питания в школах стала особенно актуальна после того, как общественная организация "Родители для образования" обратились с петицией о необходимости внедрения в грузинских школах программы здорового питания. Причиной стало обнаружение в буфете сельской школы избыточного количества плесени в пончиках с глазурью.
Ведомство разработало специальный документ, в котором изложены рекомендации по здоровому питанию в школах, в том числе требования к личной гигиене работников и список запрещенных продуктов.
жевательные резинки и жевательные конфеты,
чипсы и ароматизированные сухарики
соленые, сладкие или обработанные жиром орехи, арахис, фрукты и овощи
термически обработанные куриные яйца
кремовые пирожные или торты
сладкие газированные напитки
Помимо соответствующих государственных органов, пункты школьного питания будут ежедневно контролироваться группой школьного мониторинга, в состав которой войдут школьники, родители школьников, учителя, школьный врач/медсестра, а также представители администрации школы.