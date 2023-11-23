https://sputnik-georgia.ru/20231123/natsionalnyy-uchebnyy-plan-gruzii-izmenen--kakie-izmeneniya-zhdut-shkoly-284452619.html

Национальный учебный план Грузии изменен – какие новшества ждут школы?

Национальный учебный план Грузии изменен – какие новшества ждут школы?

Базовый документ – Национальный учебный план нуждается в обновлении один раз в шесть лет 23.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-23T18:35+0400

2023-11-23T18:35+0400

2023-11-23T19:12+0400

грузия

новости

общество

георгий амилахвари

министерство образования и науки грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/12/260663388_0:317:2992:2000_1920x0_80_0_0_c5fe9c2577d73f85678900a47bb654dd.jpg

ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. Обновленный документ Национального учебного плана Грузии подразумевает предоставление большей автономии государственным и частным школам, сообщается на сайте министерства образования и науки. Министерство образования завершило работу над первым этапом изменений, которые вошли в Национальный учебный план, который нуждается в обновлении один раз в шесть лет. Изменения коснулись всех компонентов учебного процесса. Каждый компонент больше всего направлен на поддержку общеобразовательных учреждений и дает школам возможность спланировать учебный процесс. Согласно новшествам, четко выражено что означает учеба и обучение, ориентированное на ученика. Уточнены принципы, на основе которых педагоги должны оценивать учеников, а также функция и значение школьного учебного плана. Грузия меняет Национальный учебный план: каким он должен быть – мнение эксперта>>Упразднены компоненты оценок (в классе, за домашнюю работу, итоговые). Школы сами могут создать оригинальную систему оценок и принципы, в соответствии с которыми они будут преобразованы в 10-балльную систему, определенную национальной учебной программой.Если у ученика по какому-нибудь предмету годовая оценка меньше 5,0 баллов, то школа будет обязана предложить ему программу ремедиации до осенних экзаменов. Такая модель также должна быть предложена и тем ученикам, которые по разным причинам остались или находятся под большим риском оказаться вне школы. Содержание курса определяет сама школа на основе Национального учебного плана. Термин "ремедиация" означает уменьшение или устранение существующих проблем с помощью конкретных мероприятий. Программа ориентирована на индивидуальные потребности каждого ребенка и реализуется учителем-корректором при активном участии администратора школы, классного руководителя и родителей.В рамках новшества школы также сами будут принимать решение, какие функции будут выполнять члены школьного сообщества и какой будет структура школы. Для иностранных граждан, зачисленных в частные школы и обучающихся не на грузинском языке, определены уровни изучения государственного языка в соответствии с годом обучения.Проблемы и вызовы в школах – министр образования Грузии провел встречу с родителями>> Изменения коснулись и представителей нацменьшинств, учащихся в грузинском секторе. Для них упразднено ограничение, согласно которому они могли изучать родной язык только в том случае, если набиралось 10 желающих. Теперь у каждого желающего будет возможность учить родной язык вне зависимости от количества учащихся. В рамках изменений частные и государственные школы могут использовать негрифированные, но согласованные с министерством образования учебники. В начале октября 2023 года министр образования Георгий Амилахвари заявил, что необходимо пересмотреть национальные цели общего образования, поскольку они никак не соответствуют стандартам современного международного образования. Грузинские педагоги публично заговорили о проблемах в школах>>Национальный учебный план как базовый документ определяет, что, когда и как должны учить в школах Грузии. По его словам, ведомство активно работает по разным направлениям и готово обсуждать в широких кругах конкретные вопросы. Национальный учебный план Грузии составлен на основе документа Национальных целей общего образования 2004 года. Его внедрение в Грузии началось с 2006-2007 учебного года. Национальный учебный план как базовый документ периодически нуждается в обновлении, чтобы отражать как нужды учеников и педагогов, так и международную практику, современные тенденции в сфере образования. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, георгий амилахвари, министерство образования и науки грузии