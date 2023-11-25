https://sputnik-georgia.ru/20231125/v-gruzii-uzhestochili-prodazhu-psikhotropnykh-lekarstv-po-elektronnym-retseptam-284499957.html
В Грузии ужесточили продажу психотропных лекарств по электронным рецептам
В Грузии ужесточили продажу психотропных лекарств по электронным рецептам
Купить психотропное лекарство сможет только сам пациент или его законный представитель 25.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-25T18:51+0400
2023-11-25T18:51+0400
2023-11-25T18:51+0400
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ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Приобрести психотропное средство в аптеках Грузии по электронному рецепту возможно будет лишь при предъявлении документа, подтверждающего личность пациента, говорится в приказе министра здравоохранения Грузии. Согласно новым правилам, теперь в случае приобретения психотропных медикаментов имя пациента в рецепте и личность приобретающего медикамент должны совпасть. В противном случае аптеки могут отказать в продаже. Борьба с подпольными аптеками в Грузии: сколько человек продали лекарства без рецепта>>Если же препарат приобретает третье лицо, то оно должно являться законным представителем пациента либо на него должна быть оформлена нотариально заверенная доверенность. Все документы, представленные в аптеке, будут сканироваться и храниться в течение трех лет. Такие правила касаются психотропных средств первой категории, оборот которых строго контролируется государством, и приобрести такие препараты возможно лишь в специализированных аптеках.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, тбилиси
грузия, новости, общество, тбилиси
В Грузии ужесточили продажу психотропных лекарств по электронным рецептам
Купить психотропное лекарство сможет только сам пациент или его законный представитель
ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Приобрести психотропное средство в аптеках Грузии по электронному рецепту возможно будет лишь при предъявлении документа, подтверждающего личность пациента, говорится в приказе министра здравоохранения Грузии.
Согласно новым правилам, теперь в случае приобретения психотропных медикаментов имя пациента в рецепте и личность приобретающего медикамент должны совпасть. В противном случае аптеки могут отказать в продаже.
Если же препарат приобретает третье лицо, то оно должно являться законным представителем пациента либо на него должна быть оформлена нотариально заверенная доверенность.
Все документы, представленные в аптеке, будут сканироваться и храниться в течение трех лет.
Такие правила касаются психотропных средств первой категории, оборот которых строго контролируется государством, и приобрести такие препараты возможно лишь в специализированных аптеках.