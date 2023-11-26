https://sputnik-georgia.ru/20231126/chto-budet-esli-rossiya-pobedit--sprashivaet-nemetskaya-gazeta-zeit-284501358.html

Что будет, если Россия победит? – спрашивает немецкая газета Zeit

Что будет, если Россия победит? – спрашивает немецкая газета Zeit

Если Россия победит на Украине (а победой авторы Zeit называют даже сохранение нами контроля над уже присоединенными территориями), то это станет "концом... 26.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-26T12:22+0400

2023-11-26T12:22+0400

2023-11-26T12:22+0400

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Но это общие слова, а Нико Ланге (бывший сотрудник Минобороны) и Карло Масала (профессор Мюнхенского Университета Бундесвера) хотят по-настоящему напугать сограждан. Не только тем, что "жизнь в Германии станет менее безопасной, более бедной и одинокой", но и описанием того, что последует за поражением Украины. То есть "новой агрессии России"."Сирены воют. Предупреждающие сигналы сотового телефона звучат тысячи раз. Воздушная тревога в Мюнхене, Франкфурте и Берлине. Крылатые ракеты и стаи беспилотников проникают в воздушное пространство Германии. Немецкие солдаты уже несколько дней тушат пожары в странах Балтии. В ответ на нападение России там НАТО возбудило дело о помощи по статье пять. Россия ответила ракетами. Некоторые государства выходят из НАТО и ЕС, а жесткое ядро ​​на севере и востоке оказывает ожесточенное сопротивление. Германия разорвана. Горячие протесты во многих немецких городах приводят к жестоким беспорядкам, и полиции приходится решительно вмешиваться. Экстремистские и популистские партии извлекают огромную выгоду из этой ситуации, не в последнюю очередь потому, что глобальная торговля и экономика рушатся".Видимо, опасаясь, что не всех немцев сильно испугают подобные перспективы, авторы переходят к глобальному масштабу:Пугать европейцев нападением России на Прибалтику – и вообще восточноевропейские страны НАТО – начали еще после 2014-го года. С прошлого года утверждения о "русской угрозе Европе" стали звучать в ежедневном режиме. Более того, порой даже говорят, что Россия уже напала на Европу, потому что "Украина – это Европа", надо только принять ее в Евросоюз. Но сейчас Zeit, конечно, взяла новую высоту в запугивании немцев. Причем эта публикация неслучайна. Накануне ее появления были обнародованы новые "руководящие принципы оборонной политики", в которых говорилось о "непосредственной угрозе суверенитету и территориальной целостности Германии", фокусе на "безопасности со стороны Российской Федерации". После выхода статьи в Zeit на сайте Немецкого совета по внешней политике (DGAP) появился доклад двух экспертов из Центра безопасности и обороны, в котором прямо говорится, что в течение пяти-девяти лет "Германия и НАТО должны дать возможность своим вооруженным силам сдерживать и при необходимости воевать против России".К чему это нагнетание? Неужели немцев реально готовят к войне с Россией, то есть атлантические элиты (в том числе в Германии) сами поверили в собственную пропаганду про русскую угрозу Европе? Нет, у раздувания русофобии есть две конкретные цели.Первая. Несмотря на то, что атлантическая солидарность сейчас на подъеме, европейские атлантисты не уверены даже в ближайшем будущем. Если в США через год победит Трамп и при этом Запад еще и будет проигрывать в битве за Украину, то НАТО реально начнет лихорадить. В этих условиях атлантистам нужно будет перенести основную нагрузку по поддержке Украины на Европу – и тут Германия является ключевым звеном. Немцы не смогут дать много оружия и боеприпасов (у них их просто нет), но значение их финансовой и политической помощи, учитывая вес Германии в ЕС, сильно вырастет. Поэтому нужно поднять градус тревожности в немецкой общественной атмосфере.Лондон отговорил Киев завершить конфликт в 2022 году, заявили в Раде>>Вторая цель – остановить рост влияния несистемных оппозиционных сил, не только обличающих правящие элиты, но и выступающих против конфликта с Россией и критически настроенных к "атлантической солидарности", то есть подчинению германских интересов англосаксонским, а именно: "Альтернативы для Германии" и нового "Союза Сары Вагенкнехт". Но удастся ли с помощью "русской угрозы" заставить немцев сплотиться вокруг системных партий?Нет, так как процесс разрушения нынешней партийной системы зашел уже очень далеко. В январе будет официально создана партия Вагентнехт, и двух сильных несистемных партий немецкая партийно-политическая машина уже не вынесет. Рейтинги правящей коалиции продолжают снижаться: в сумме у трех партий уже всего 35 процентов, то есть чуть больше трети (у оппозиционной ХДС 31 процент).Особенно сильно провалились свободные демократы — они балансируют на грани пяти процентов, то есть могут не попасть в следующий бундестаг. На этом фоне в СвДП все громче голоса тех, кто призывает выйти из правящей коалиции, чтобы спасти партию. Идут разговоры и о создании большой коалиции – из СДПГ и ХДС, но этот вариант приберегут на крайний случай. Не исключены и досрочные выборы в Бундестаг, хотя к ним пока что призывает лишь АдГ, которая сохраняет позицию второй партии страны с рейтингом 22 процента. Кстати, довольных работой канцлера Шольца немногим больше: всего 24, то есть каждый четвертый. А когда политиков расценивают по шкале от минус пяти до плюс пяти, Шольц уходит в минус 0,4. В минусе и все ключевые министры – от Бербок до Линдера – и лидер оппозиционной ХДС Мерц. Из системных политиков в плюсе только министр обороны Борис Писториус (главная звезда СДПГ) и баварский премьер Зедер. Если это не кризис доверия к системным политикам, то что это?При этом до очередных выборов в бундестаг еще два года. Но шансов, что правящая коалиция доживет до них, все меньше. А внешнеполитический курс кабинета Шольца на самых разных направлениях – от украинского до ближеневосточного – еще больше подрывает позиции коалиции. Простой заменой канцлера или сменой коалиции ситуацию не исправить, а ведь чуть больше чем через полгода предстоят выборы в Европарламент, которые станут еще одним ударом по партийной системе Германии. Главная проблема которой – падение доверия избирателей. И ее не решить попытками запугать их катастрофическими последствиями победы России на Украине – немцев все больше беспокоит поражение Германии. И вовсе не от Путина, а от несамостоятельности собственных элит.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

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Пётр Акопов https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24846/98/248469826_194:-1:1559:1365_100x100_80_0_0_f66c9cded99648280e426ccf377d98f1.jpg

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