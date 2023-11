https://sputnik-georgia.ru/20231126/final-detskogo-evrovideniya-proydet-segodnya-v-nitstse---ot-gruzii-vystupit-trio-pevtsov-284507454.html

Финал "Детского Евровидения" пройдет сегодня в Ницце – от Грузии выступит трио певцов

Финал "Детского Евровидения" пройдет сегодня в Ницце – от Грузии выступит трио певцов

Вместе с певцами, которые исполнят композицию Over The Sky, на сцену Евровидения выйдут еще две танцовщицы – Нита Джамагидзе и Барбаре Каджая 26.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-26T09:48+0400

2023-11-26T09:48+0400

2023-11-26T10:35+0400

грузия

новости

культура

франция

детское евровидение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0c/13/273201040_0:215:1155:865_1920x0_80_0_0_862779c2741c4e5df9860d124dfd192c.jpg

ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. Юные певцы из Грузии Анастасия Васадзе с Николозом Харати и Ото Базерашвили выступят в финале международного музыкального конкурса "Детское Евровидение - 2023" в воскресенье, 26 ноября. Детское Евровидение - 2023 пройдет во французском городе Ницца благодаря победе представительницы Франции Лисандро на прошлом конкурсе в Ереване. Вместе с певцами, которые исполнят композицию Over The Sky, на сцену Евровидения выйдут еще две танцовщицы – Нита Джамагидзе и Барбаре Каджая. Композицию написали музыканты и продюсеры Мебо Нуцубидзе и Бетхо. Главный посыл песни – верить в себя и свои возможности, давать себе возможность путешествовать в мечтах и помнить, что героев надо искать в себе, а не в других. В этом году "Евровидение" откроет Испания, а закроет его представитель Нидерландов. С 23:00 24 ноября проходит голосование на официальном сайте Детского Евровидения voice.Junioreurovision.tv. Конкурсанты из Грузии прошли первую репетицию на сцене "Детского Евровидения" >>Уже шестой год подряд конкурсант от Грузии отбирается для участия в детском конкурсе песни "Евровидение" через проект Первого канала "Ранина". Несмотря на то, что по традиции на "Евровидение" отправляется победитель, в этом году организаторы решили, что вместе с Анастасией выступать будут также участники "Ранина" Николоз Харати и Ото Базерашвили. Анастасии Васадзе 11 лет, она из Батуми, но живет в Тбилиси. Девочка любит заниматься спортом – бегом и катанием на велосипеде. Также Васадзе любит рисовать и даже говорит, что хочет стать дизайнером. А пение для Анастасии – это способ выразить свои эмоции. Девочке было 9 лет, когда она впервые попала на конкурс "Ранина". В прошлом году Грузию на детском песенном конкурсе представила 11-летняя Мариам Бигвава, которая заняла третье место. Она исполнила песню "I Believe". Грузия участвует в детском Евровидении с 2007 года. Участники из Грузии трижды (в 2008, 2011 и 2016 годах) становились победителями "Детского Евровидения".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

франция

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, культура, франция, детское евровидение