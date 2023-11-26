https://sputnik-georgia.ru/20231126/prazdnik-dlya-kinomanov--startuet-tbilisskiy-mezhdunarodnyy-kinofestival-284483627.html

Праздник для киноманов – стартует Тбилисский международный кинофестиваль

Праздник для киноманов – стартует Тбилисский международный кинофестиваль

Откроется фестиваль показом фильма грузинского режиссера Наны Джорджадзе "Вынужденная миграция бабочек" 26.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-26T10:46+0400

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ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. Двадцать четвертый по счету Тбилисский международный кинофестиваль стартует в грузинской столице с 26 ноября и завершится 3 декабря – в течение недели киноманов ждет множество новинок из разных стран.Откроется фестиваль показом фильма грузинского режиссера Наны Джорджадзе "Вынужденная миграция бабочек". Отмечается, что Джорджадзе наградят почетным призом фестиваля – "Золотым Прометеем".В секции "Режиссер года" будет представлен португальский режиссер и визуальный артист Педру Кошта, которому также вручат приз фестиваля.В этом году фестиваль посетят именитые кинематографисты из разных стран, среди которых Томас Хайзе (Германия), Довер Косашвили (Израиль), Реза Миркарими (Иран), Бенуа Волне (Франция) и другие.Больше Голливуда в Грузии – замминистра о развитии киноиндустрии в стране>>В связи со 100-летием армянского кино Армения будет представлена ​​на 24-м Тбилисском международном кинофестивале в разделе "Страна в фокусе".На кинофестивале покажут армянские фильмы, снятые в советский период, а также современное армянское кино. Тбилисский кинофестиваль посетит делегация армянских кинематографистов, состоящая из режиссеров, продюсеров, представителей Союза кинематографистов Армении и Национального киноцентра Армении.На церемонии награждения члены жюри выявят победителей конкурсной программы грузинских фильмов, которым вручат "Золотого Прометея". Победители будут выявляться в следующих категориях:Помимо конкурсной программы, фестиваль представит лучшие работы европейского и мирового кино в таких секциях как:Тбилисский международный кинофестиваль традиционно примет столичный кинотеатр "Амирани".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, культура, новости, армения, нана джорджадзе, кино, кино, грузинское кино, фермеры