https://sputnik-georgia.ru/20231126/prezentatsiya-gruzinskogo-vina-proshla-na-vinnom-festivale-v-knyazhestve-monako-284512308.html

Презентация грузинского вина прошла на винном фестивале в княжестве Монако

Презентация грузинского вина прошла на винном фестивале в княжестве Монако

Девять грузинских винодельческих компаний приняли участие в Salon Monte Carlo Gastronomie 26.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-26T21:29+0400

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ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. Презентация грузинского вина состоялась на винно-гастрономическом фестивале Salon Monte Carlo Gastronomie в Монако, сообщает пресс-служба Национального агентства вина. Девять грузинских винодельческих компаний приняли участие в Salon Monte Carlo Gastronomie – это "Винный погреб Шалаури", "Эншент Вели", "Кончо и компания", "Таванкари", "Шухман Вайнс Джорджия", "Виниверия", "Винный погреб Квеври", "Усадьба Вазисубани" и "Шато Мухрани". Фестиваль посетили тысячи гостей, как потребителей вина, так и представителей коммерческого сектора и гостинично-ресторанного бизнеса (HoReCa), что очень важно для продвижения грузинского вина. Грузия принимает участие в туристической выставке в Варшаве >>Salon Monte Carlo Gastronomie – одно из важнейших мероприятий в регионе, участие в котором будет способствовать повышению осведомленности о грузинском вине не только в Монако, но и во Франции, говорится в сообщении.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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