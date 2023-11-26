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Все о тюрьмах Грузии – заключенные и осужденные

Все о тюрьмах Грузии – заключенные и осужденные

Все 13 тюрем, существующих в Грузии на 1 октября, заполнены на 84% 26.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-26T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 26 ноя— Sputnik. Число заключенных в тюрьмах Грузии, согласно данным на 1 октября 2023 года, составило 9 796 человек, из которых 327 женщин, говорится в материалах Национальной службы статистики Грузии (Сакстат). Общее число заключенных составляет 0,26% населения страны. При этом около 3,8 тысячи заключенных отбывают второй и более срок. Из них 54 женщины и 12 несовершеннолетних. Все 13 тюрем, существующих в Грузии на 1 октября, заполнены на 84%. Из общего числа заключенных 18,5% ждут решения суда, а остальные уже приговорены к разным срокам. "Саакашвили просто не хочет сидеть в тюрьме" – депутат о здоровье экс-президента>>Основную часть осужденных составляют лица в возрасте от 31 до 49 лет. При этом в тюрьмах Грузии срок отбывают 20 несовершеннолетних и 62 человека старше 70 лет. Наибольшее число осужденных содержится в тюрьме №15 в Ксани и в Глданской тюрьме в Тбилиси. Что касается заключенных, которые пока ждут решения суда, их, по данным на 1 октября, около 1,8 тысячи. Тут так же лидирует возрастная категория от 31 до 49 лет. Кроме того, своего приговора ждут 28 несовершеннолетних и девять человек старше 70 лет. Большая часть осужденных в Грузии сидит за особо тяжкие преступления. При этом основная часть из них сидит за экономические преступления и преступления против человека – убийство и нанесение вреда здоровью. В тюрьме для лиц, относящихся к особо высокому риску, находятся 176 осужденных. Остальные заключенные распределены по тюрьмам закрытого и полуоткрытого типа. Иностранцы в грузинских тюрьмах Всего на 1 августа 2023 года в тюрьмах Грузии находились 749 граждан из 52 иностранных государств, что составляет 7,6% от общего числа осужденных. Основная часть заключенных иностранцев – мужчины. В грузинских тюрьмах также сидит один несовершеннолетний иностранец и 70 гражданок других стран. Около трети всех находящихся в заключении иностранцев – граждане Турции, далее следуют граждане России, Азербайджана, Украины и Армении. Также в грузинских тюрьмах наказание отбывают граждане Италии, Франции, Германии, Израиля и других стран. Смертность заключенных В тюрьмах Грузии от различных болезней и суицида с начала 2023 года скончалось 12 заключенных. Причиной смерти одного из них стал гипертонический криз и инсульт, четырех – острая дыхательная недостаточность, кома и остановка сердца, двоих – сепсис и болезни почек, одного – инфаркт мозга на фоне цереброваскулярного заболевания, одного – боли в груди, двух – суицид. В случае одного заключенного причина смерти не установлена. Условно осужденные В Грузии около 23,9 тысячи осужденных условно. Основная часть из них – мужчины. Кроме того, условно свои сроки отбывает около 1,2 тысячи женщин и 105 несовершеннолетних. При этом на условном сроке находятся 401 иностранец из 28 стран, среди которых граждане России, Турции, Азербайджана, Армении, Узбекистана, Израиля, Индии и Великобритании. Среди них 31 женщина и четверо несовершеннолетних.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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