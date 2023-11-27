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Что обсудили главы МО Азарбайджана, Турции и Грузии на встрече в Баку

Что обсудили главы МО Азарбайджана, Турции и Грузии на встрече в Баку

Следующее мероприятие в подобном формате пройдет в 2024 году в Грузии 27.11.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ 27 ноя - Sputnik. В Баку состоялась трехсторонняя встреча министра обороны Азербайджана Закира Гасанова, министра национальной обороны Турции Яшара Гюлера и министра обороны Грузии Джуаншера Бурчуладзе, сообщил Sputnik Азербайджан.На встрече, которая прошла в трехстороннем формате, были обсуждены перспективы развития совместного военного сотрудничества и ряд вопросов, которые внесут вклад в региональную безопасность.Была подчеркнута особая важность объединения усилий в борьбе с факторами, которые могут создать угрозу безопасности в регионе. Главы оборонных ведомств заявили о необходимости расширять трехсторонние учения и тренинги.Они выразили уверенность в том, что углубление совместного сотрудничества в области обороны внесет вклад в укрепление мира, стабильности и безопасности не только трех стран, но и региона в целом.Министры обороны Азербайджана и Грузии подписали план двустороннего сотрудничества >>Помимо этого, на встрече состоялся подробный обмен мнениями о перспективах развития взаимодействия в военной, военно-образовательной, военно-медицинской областях и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.В заключение состоялась пресс-конференция для представителей СМИ, по итогам трехсторонней встречи был подписан протокол.Следующее мероприятие в подобном формате пройдет в 2024 году в Грузии, заявил министр обороны этой страны Джуаншер Бурчуладзе.Напомним, в последний раз министры обороны Азербайджана, Грузии и Турции проводили встречу в турецком Карсе в феврале этого года, в ходе которой внимание сторон было уделено важности совместных военных учений.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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