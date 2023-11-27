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Что обсудили главы МО Азарбайджана, Турции и Грузии на встрече в Баку
Что обсудили главы МО Азарбайджана, Турции и Грузии на встрече в Баку
Следующее мероприятие в подобном формате пройдет в 2024 году в Грузии 27.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-27T23:16+0400
2023-11-27T23:16+0400
2023-11-27T23:34+0400
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ТБИЛИСИ 27 ноя - Sputnik. В Баку состоялась трехсторонняя встреча министра обороны Азербайджана Закира Гасанова, министра национальной обороны Турции Яшара Гюлера и министра обороны Грузии Джуаншера Бурчуладзе, сообщил Sputnik Азербайджан.На встрече, которая прошла в трехстороннем формате, были обсуждены перспективы развития совместного военного сотрудничества и ряд вопросов, которые внесут вклад в региональную безопасность.Была подчеркнута особая важность объединения усилий в борьбе с факторами, которые могут создать угрозу безопасности в регионе. Главы оборонных ведомств заявили о необходимости расширять трехсторонние учения и тренинги.Они выразили уверенность в том, что углубление совместного сотрудничества в области обороны внесет вклад в укрепление мира, стабильности и безопасности не только трех стран, но и региона в целом.Министры обороны Азербайджана и Грузии подписали план двустороннего сотрудничества >>Помимо этого, на встрече состоялся подробный обмен мнениями о перспективах развития взаимодействия в военной, военно-образовательной, военно-медицинской областях и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.В заключение состоялась пресс-конференция для представителей СМИ, по итогам трехсторонней встречи был подписан протокол.Следующее мероприятие в подобном формате пройдет в 2024 году в Грузии, заявил министр обороны этой страны Джуаншер Бурчуладзе.Напомним, в последний раз министры обороны Азербайджана, Грузии и Турции проводили встречу в турецком Карсе в феврале этого года, в ходе которой внимание сторон было уделено важности совместных военных учений.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, турция, азербайджан, баку, джуаншер бурчуладзе, закир гасанов, министерство обороны грузии
грузия, новости, политика, турция, азербайджан, баку, джуаншер бурчуладзе, закир гасанов, министерство обороны грузии
Что обсудили главы МО Азарбайджана, Турции и Грузии на встрече в Баку
23:16 27.11.2023 (обновлено: 23:34 27.11.2023)
Следующее мероприятие в подобном формате пройдет в 2024 году в Грузии
ТБИЛИСИ 27 ноя - Sputnik.
В Баку состоялась трехсторонняя встреча министра обороны Азербайджана Закира Гасанова, министра национальной обороны Турции Яшара Гюлера и министра обороны Грузии Джуаншера Бурчуладзе, сообщил Sputnik Азербайджан
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На встрече, которая прошла в трехстороннем формате, были обсуждены перспективы развития совместного военного сотрудничества и ряд вопросов, которые внесут вклад в региональную безопасность.
Стороны отметили, что народы трех стран веками жили в атмосфере добрососедства и дружбы и сегодня эти связи под руководством глав государств и правительств трех стран развиваются по восходящей линии, а сотрудничество, основанное на взаимном доверии, представляет особую значимость с точки зрения обеспечения их благополучия.
Была подчеркнута особая важность объединения усилий в борьбе с факторами, которые могут создать угрозу безопасности в регионе.
Главы оборонных ведомств заявили о необходимости расширять трехсторонние учения и тренинги.
Они выразили уверенность в том, что углубление совместного сотрудничества в области обороны внесет вклад в укрепление мира, стабильности и безопасности не только трех стран, но и региона в целом.
Помимо этого, на встрече состоялся подробный обмен мнениями о перспективах развития взаимодействия в военной, военно-образовательной, военно-медицинской областях и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.
В заключение состоялась пресс-конференция для представителей СМИ, по итогам трехсторонней встречи был подписан протокол.
Следующее мероприятие в подобном формате пройдет в 2024 году в Грузии, заявил министр обороны этой страны Джуаншер Бурчуладзе.
Напомним, в последний раз министры обороны Азербайджана, Грузии и Турции проводили встречу в турецком Карсе в феврале этого года, в ходе которой внимание сторон было уделено важности совместных военных учений.