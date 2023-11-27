https://sputnik-georgia.ru/20231127/batumskiy-aeroport-rabotaet-bez-pereboev-nesmotrya-na-nepogodu-na-poberezhe-gruzii-284534561.html
Батумский аэропорт работает без перебоев, несмотря на непогоду на побережье Грузии
Батумский аэропорт работает без перебоев, несмотря на непогоду на побережье Грузии
Что будет с рейсами дальше, зависит от погоды, пока не можем загадывать, сообщили в аэропорту 27.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-27T17:17+0400
2023-11-27T17:17+0400
2023-11-27T17:17+0400
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ТБИЛИСИ, 27 ноя — Sputnik. Батумский международный аэропорт имени Александра Картвели, несмотря на непогоду, работает по без перебоев, все рейсы осуществляются по расписанию, заявили Sputnik Грузия в администрации аэропорта. На Черноморское побережье Грузии обрушился семи-восьмибалльный шторм. Особенного пострадали бульвары в Батуми и Кобулети. Повреждена прибрежная инфраструктура, затоплены улицы. "Все рейсы выполняются по расписанию. Никаких задержек не было. Что будет с рейсами дальше, зависит от погоды, пока не можем загадывать", – сообщили в аэропорту.Спасатели призвали жителей приморских регионов Грузии к осторожности >> По прогнозам синоптиков, непогода на территории Грузии продлится до 29 ноября.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, батуми, батумский международный аэропорт, непогода в грузии
грузия, новости, общество, батуми, батумский международный аэропорт, непогода в грузии
Батумский аэропорт работает без перебоев, несмотря на непогоду на побережье Грузии
Что будет с рейсами дальше, зависит от погоды, пока не можем загадывать, сообщили в аэропорту
ТБИЛИСИ, 27 ноя — Sputnik. Батумский международный аэропорт имени Александра Картвели, несмотря на непогоду, работает по без перебоев, все рейсы осуществляются по расписанию, заявили Sputnik Грузия в администрации аэропорта.
На Черноморское побережье Грузии обрушился семи-восьмибалльный шторм. Особенного пострадали бульвары в Батуми и Кобулети. Повреждена прибрежная инфраструктура, затоплены улицы.
"Все рейсы выполняются по расписанию. Никаких задержек не было. Что будет с рейсами дальше, зависит от погоды, пока не можем загадывать", – сообщили в аэропорту.
По прогнозам синоптиков, непогода на территории Грузии продлится до 29 ноября.