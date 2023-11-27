https://sputnik-georgia.ru/20231127/kitay-pomozhet-gruzii-uluchshit-sotsialno-ekonomicheskiy-rost--posol-knr-284520647.html

Китай поможет Грузии улучшить социально-экономический рост – посол КНР

Китай поможет Грузии улучшить социально-экономический рост – посол КНР

Грузия и Китай в июле 2023 года стали стратегическими партнерами 27.11.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 27 ноя — Sputnik. Китай после перехода на новый уровень двухсторонних отношений с Грузией, стратегическое партнерство, стремится помочь стране улучшить социально-экономический рост, заявил посол КНР Чжоу Цзянь в беседе со СМИ. Китай и Грузия опубликовали совместное заявление об установлении стратегического партнерства 31 июля во время визита в КНР премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили. Документ охватывает четыре аспекта – политический, экономический, межнациональных и культурных отношений, а также международный. По его словам, Китай также хочет продемонстрировать поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии. Посол также отметил, что во время пандемии коронавируса Китай предоставил населению Грузии более 200 тысяч вакцин, в то время как США и европейские страны запретили экспорт вакцин. Кроме того, Китай предоставил правительству Грузии помощь на сумму 1,5 миллиона долларов, включая маски и аппараты искусственной вентиляции легких. Китай старается внести свой вклад в развитие Грузии – посол>>В 2017 году Грузия и Китай подписали соглашение о свободной торговле, которое вступило в силу с января 2018 года. Соглашение предусматривает освобождение примерно 94% грузинской продукции от таможенных пошлин в Китае. Китай находится в числе главных торговых партнеров Грузии. Товарооборот между странами в 2022 году вырос на 25,8% по сравнению с 2021 годом и составил 1,8 миллиарда долларов. Кроме того, с 12 сентября Грузия ввела безвизовый режим для граждан Китая. Они могут въезжать в Грузию с целью туризма и оставаться в стране до 30 дней.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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