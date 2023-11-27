https://sputnik-georgia.ru/20231127/nasilie-nad-zhenschinoy---populyarnogo-gruzinskogo-repera-otpustili-pod-zalog-284539636.html

Задержанному рэперу "Кабу" назначен залог

Задержанному рэперу "Кабу" назначен залог

Следствие заявило, что рэпер незаконно приобрел и хранил наркотический препарат альфа-ПВП общей массой 1,28 грамма 27.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-27T21:38+0400

2023-11-27T21:38+0400

2023-11-27T23:52+0400

грузия

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каха абуашвили

тбилисский городской суд

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ТБИЛИСИ, 27 ноя — Sputnik. Тбилисский городской суд назначил залог в размере 10 тысяч лари (около 3,7 тысячи долларов) в качестве меры пресечения для популярного грузинского актера и рэпера Кахи Абуашвили ("Кабу"), задержанного по обвинению в расправе над женщиной и приобретении наркотиков, сообщил Первый канал. Кабу был задержан полицией 25 ноября. 27 ноября прокуратура предъявила ему обвинения в насилии в отношении женщины, угрозах и незаконном приобретении и хранении наркотических средств в изоляторе временного содержания. Адвокаты задержанного изначально ходатайствовали о внесении залога в размере 2 тысяч лари (738 долларов) вместо заключения в качестве меры пресечения. Рэпер "Кабу" задержан за рукоприкладство – СМИ >>Рэпер покинет изолятор после внесения суммы залога. По информации прокуратуры, согласно следствию, проведенному МВД, установлено, что 25 ноября в Тбилиси, передвигаясь на машине, рэпер ударил сопровождавшую его женщину рукояткой ножа по ноге, а также несколько раз ударил ее рукой. Кроме того, рэпер пригрозил женщине причинением вреда здоровью и нанесением увечий, и несколько раз замахнулся ножом. Женщина, увидев патрульную машину на Кахетинском шоссе, открыла дверь движущейся машины и попросила полицейских о помощи. Полицейские последовали за этой машиной, остановили ее и задержали подозреваемого, на которого указала женщина. Кроме того, следствие утверждает, что рэпер незаконно приобрел и хранил наркотический препарат альфа-ПВП общей массой 1,28 грамма, помещенный в два полиэтиленовых герметичных пакета. Судебный процесс по делу запланирован в Тбилисском городском суде 18 января в 11:00. Сам рэпер не признает себя виновным по предъявленным обвинениям.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, каха абуашвили, тбилисский городской суд