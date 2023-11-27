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План действий по выполнению условий ЕК готов – первый комментарий премьера Грузии
План действий по выполнению условий ЕК готов – первый комментарий премьера Грузии
Грузия в середине декабря ждет решения о предоставления стране статуса кандидата на вступление в ЕС 27.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-27T15:23+0400
2023-11-27T15:23+0400
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грузия
политика
ираклий гарибашвили
ираклий кобахидзе
еврокомиссия
грузия - евросоюз
евросоюз
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ТБИЛИСИ, 27 ноя — Sputnik. Правительство Грузии подготовило план действий по выполнению новых условий Еврокомиссии для получения страной статуса кандидата на вступление в Евросоюз, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства. Еврокомиссия 8 ноября 2023 года обнародовала отчет о выполнении Грузией 12 условий и рекомендовала Евросовету предоставить стране статус кандидата на вступление в Евросоюз. При этом Еврокомиссия призвала Грузию предпринять девять шагов, среди которых проведение свободных выборов, сближение с внешней политикой ЕС, деполяризация и другое. Глава грузинского правительства отметил, что МИД Грузии и он сам в ближайшее время ознакомят коллег с новым планом. Также на заседании правительство утвердит полный текст плана по деолигархизациии – "План действий по пресечению чрезмерного влияния интересов в экономической, политической и общественной жизни Грузии", что также, по словам Гарибашвили, является частью выполнения новых условий. Кобахидзе: План действий не решит проблему олигархов в Грузии, но это будет шагом вперед&gt;&gt;Как ранее заявил председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе, работа над девятью условиями Еврокомиссии будет гораздо легче, поскольку власти Грузии уже выполнили 80% из предыдущих 12 требований для получения статуса страны-кандидата в ЕС. Власти Грузии также заявили о готовности сотрудничать с оппозицией в выполнении новых условий и осуществлении дополнительных реформ. Грузия получит статус кандидата, если решение Еврокомиссии поддержат лидеры всех 27 стран ЕС. Решение будет принято 14-15 декабря 2023 года. Грузия и ЕС Грузия подала заявку на получение статуса кандидата в ЕС 3 марта 2022 года, практически в одно время с Украиной и Молдовой. В июне 2022 года Грузии была предоставлена "европейская перспектива" и выражена готовность предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз, когда будут выполнены 12 условий. Статус тогда получили Украина и Молдова. Власти Грузии заявили, что отказ стране в предоставлении статуса в 2022 году было несправедливым решением и что Грузия по всем критериям еще тогда опережала и Украину, и Молдову.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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новости, грузия, политика, ираклий гарибашвили, ираклий кобахидзе, еврокомиссия, грузия - евросоюз, евросоюз
новости, грузия, политика, ираклий гарибашвили, ираклий кобахидзе, еврокомиссия, грузия - евросоюз, евросоюз

План действий по выполнению условий ЕК готов – первый комментарий премьера Грузии

15:23 27.11.2023
© Government of GeorgiaИраклий Гарибашвили
Ираклий Гарибашвили - Sputnik Грузия, 1920, 27.11.2023
© Government of Georgia
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Грузия в середине декабря ждет решения о предоставления стране статуса кандидата на вступление в ЕС
ТБИЛИСИ, 27 ноя — Sputnik. Правительство Грузии подготовило план действий по выполнению новых условий Еврокомиссии для получения страной статуса кандидата на вступление в Евросоюз, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства.
Еврокомиссия 8 ноября 2023 года обнародовала отчет о выполнении Грузией 12 условий и рекомендовала Евросовету предоставить стране статус кандидата на вступление в Евросоюз. При этом Еврокомиссия призвала Грузию предпринять девять шагов, среди которых проведение свободных выборов, сближение с внешней политикой ЕС, деполяризация и другое.

"Сегодня мы рассмотрим и одобрим план, у нас заранее составлен набросок. По каждому из шагов и реформам у нас уже есть свое конкретное видение, будет расписан план действий и сроки выполнения. По этому направлению мы начнем и уже в принципе начали работу", – сказал Гарибашвили.

Глава грузинского правительства отметил, что МИД Грузии и он сам в ближайшее время ознакомят коллег с новым планом.
Также на заседании правительство утвердит полный текст плана по деолигархизациии – "План действий по пресечению чрезмерного влияния интересов в экономической, политической и общественной жизни Грузии", что также, по словам Гарибашвили, является частью выполнения новых условий.
Кобахидзе: План действий не решит проблему олигархов в Грузии, но это будет шагом вперед>>
Как ранее заявил председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе, работа над девятью условиями Еврокомиссии будет гораздо легче, поскольку власти Грузии уже выполнили 80% из предыдущих 12 требований для получения статуса страны-кандидата в ЕС.
Власти Грузии также заявили о готовности сотрудничать с оппозицией в выполнении новых условий и осуществлении дополнительных реформ.
Грузия получит статус кандидата, если решение Еврокомиссии поддержат лидеры всех 27 стран ЕС. Решение будет принято 14-15 декабря 2023 года.

Грузия и ЕС

Грузия подала заявку на получение статуса кандидата в ЕС 3 марта 2022 года, практически в одно время с Украиной и Молдовой.
В июне 2022 года Грузии была предоставлена "европейская перспектива" и выражена готовность предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз, когда будут выполнены 12 условий. Статус тогда получили Украина и Молдова.
Власти Грузии заявили, что отказ стране в предоставлении статуса в 2022 году было несправедливым решением и что Грузия по всем критериям еще тогда опережала и Украину, и Молдову.
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