https://sputnik-georgia.ru/20231127/plan-deystviy-po-vypolneniyu-usloviy-ek-gotov--pervyy-kommentariy-premera-gruzii-284529472.html
План действий по выполнению условий ЕК готов – первый комментарий премьера Грузии
План действий по выполнению условий ЕК готов – первый комментарий премьера Грузии
Грузия в середине декабря ждет решения о предоставления стране статуса кандидата на вступление в ЕС 27.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-27T15:23+0400
2023-11-27T15:23+0400
2023-11-27T15:23+0400
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ТБИЛИСИ, 27 ноя — Sputnik. Правительство Грузии подготовило план действий по выполнению новых условий Еврокомиссии для получения страной статуса кандидата на вступление в Евросоюз, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства. Еврокомиссия 8 ноября 2023 года обнародовала отчет о выполнении Грузией 12 условий и рекомендовала Евросовету предоставить стране статус кандидата на вступление в Евросоюз. При этом Еврокомиссия призвала Грузию предпринять девять шагов, среди которых проведение свободных выборов, сближение с внешней политикой ЕС, деполяризация и другое. Глава грузинского правительства отметил, что МИД Грузии и он сам в ближайшее время ознакомят коллег с новым планом. Также на заседании правительство утвердит полный текст плана по деолигархизациии – "План действий по пресечению чрезмерного влияния интересов в экономической, политической и общественной жизни Грузии", что также, по словам Гарибашвили, является частью выполнения новых условий. Кобахидзе: План действий не решит проблему олигархов в Грузии, но это будет шагом вперед>>Как ранее заявил председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе, работа над девятью условиями Еврокомиссии будет гораздо легче, поскольку власти Грузии уже выполнили 80% из предыдущих 12 требований для получения статуса страны-кандидата в ЕС. Власти Грузии также заявили о готовности сотрудничать с оппозицией в выполнении новых условий и осуществлении дополнительных реформ. Грузия получит статус кандидата, если решение Еврокомиссии поддержат лидеры всех 27 стран ЕС. Решение будет принято 14-15 декабря 2023 года. Грузия и ЕС Грузия подала заявку на получение статуса кандидата в ЕС 3 марта 2022 года, практически в одно время с Украиной и Молдовой. В июне 2022 года Грузии была предоставлена "европейская перспектива" и выражена готовность предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз, когда будут выполнены 12 условий. Статус тогда получили Украина и Молдова. Власти Грузии заявили, что отказ стране в предоставлении статуса в 2022 году было несправедливым решением и что Грузия по всем критериям еще тогда опережала и Украину, и Молдову.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, политика, ираклий гарибашвили, ираклий кобахидзе, еврокомиссия, грузия - евросоюз, евросоюз
новости, грузия, политика, ираклий гарибашвили, ираклий кобахидзе, еврокомиссия, грузия - евросоюз, евросоюз
План действий по выполнению условий ЕК готов – первый комментарий премьера Грузии
Грузия в середине декабря ждет решения о предоставления стране статуса кандидата на вступление в ЕС
ТБИЛИСИ, 27 ноя — Sputnik. Правительство Грузии подготовило план действий по выполнению новых условий Еврокомиссии для получения страной статуса кандидата на вступление в Евросоюз, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства.
Еврокомиссия 8 ноября 2023 года обнародовала отчет о выполнении Грузией 12 условий и рекомендовала Евросовету предоставить стране статус кандидата на вступление в Евросоюз. При этом Еврокомиссия призвала Грузию предпринять девять шагов, среди которых проведение свободных выборов, сближение с внешней политикой ЕС, деполяризация и другое.
"Сегодня мы рассмотрим и одобрим план, у нас заранее составлен набросок. По каждому из шагов и реформам у нас уже есть свое конкретное видение, будет расписан план действий и сроки выполнения. По этому направлению мы начнем и уже в принципе начали работу", – сказал Гарибашвили.
Глава грузинского правительства отметил, что МИД Грузии и он сам в ближайшее время ознакомят коллег с новым планом.
Также на заседании правительство утвердит полный текст плана по деолигархизациии – "План действий по пресечению чрезмерного влияния интересов в экономической, политической и общественной жизни Грузии", что также, по словам Гарибашвили, является частью выполнения новых условий.
Как ранее заявил председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе, работа над девятью условиями Еврокомиссии будет гораздо легче, поскольку власти Грузии уже выполнили 80% из предыдущих 12 требований для получения статуса страны-кандидата в ЕС.
Власти Грузии также заявили о готовности сотрудничать с оппозицией в выполнении новых условий и осуществлении дополнительных реформ.
Грузия получит статус кандидата, если решение Еврокомиссии поддержат лидеры всех 27 стран ЕС. Решение будет принято 14-15 декабря 2023 года.
Грузия подала заявку на получение статуса кандидата в ЕС 3 марта 2022 года, практически в одно время с Украиной и Молдовой.
В июне 2022 года Грузии была предоставлена "европейская перспектива" и выражена готовность предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз, когда будут выполнены 12 условий. Статус тогда получили Украина и Молдова.
Власти Грузии заявили, что отказ стране в предоставлении статуса в 2022 году было несправедливым решением и что Грузия по всем критериям еще тогда опережала и Украину, и Молдову.