https://sputnik-georgia.ru/20231127/poka-v-gruzinskoy-oppozitsii-nerazberikha-partiya-lelo-vnov-zagovorila-o-koalitsii--284535247.html

Пока в главной оппозиционной партии Грузии неразбериха: "Лело" задумала коалицию

Пока в главной оппозиционной партии Грузии неразбериха: "Лело" задумала коалицию

Парламентские выборы пройдут в Грузии осенью 2024 года 27.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-27T17:57+0400

2023-11-27T17:57+0400

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единое национальное движение

ника мелия

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ТБИЛИСИ, 27 ноя — Sputnik. Партия "Лело для Грузии" предложила оппозиционным партиям создать коалицию перед выборам как альтернативную силу правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" на выборах в парламент осенью 2024 года. "Нацдвижение" находится на грани раскола. В понедельник официально было объявлено об исключении из рядов партии ее бывшего председателя Ники Мелия. Этому предшествовал отказ Мелия и его немалочисленных сторонников в партии подписывать т. н. "манифест единства", инициированный осужденным экс-президентом, основателем партии Михаилом Саакашвили 23 ноября.После того, как в январе 2023 года Мелия проиграл выборы на пост председателя "Нацдвижения", партия "Лело" была одной из первых, кто исключил коалицию с этой партией из-за политики ее нового председателя Левана Хабеишвили. Мелия и его сторонники в партии отказались признавать авторитет Хабеишвили. Страсти вокруг НацдвиженияО конфликте в "Нацдвижении" заговорили еще в 2021 году, после возвращения в Грузию и ареста основателя партии, экс-президента Михаила Саакашвили. В результате в партии образовалось два лагеря: сторонники нынешнего председателя Левана Хабеишвили, который обвинил экс-лидера Нику Мелия в пассивности в борьбе за освобождение Саакашвили, и сторонники Мелия, который называет Хабеишвили марионеткой в руках бывших силовиков Вано Мерабишвили и Давида Кезерашвили.Утверждения Мелия о том, что Хабеишвили является лишь формальным лидером "Нацдвижения", подкрепляет фактор Саакашвили, который, будучи в заключении, объявил о возвращении в политику. Сначала один из членов "Нацдвижения" Сопо Джапаридзе начала проводить предвыборную кампанию от имени Саакашвили, а позже было принято решение о том, что экс-президент возглавит политсовет "Нацдвижения". Распад "Нацдвижения" неизбежен – депутат>>Более того, сам Хабеишвили заявил, что "главным лидером" партии является именно Саакашвили, а он согласился стать председателем "Нацдвижения" лишь потому, что экс-президент находится в заключении. "Саакашвили всегда был, есть и будет интегрирующей, объединяющей политической фигурой", – сказала в свою очередь депутат от "Нацдвижения" Тина Бокучава. Между тем официально Саакашвили даже не является членом "Нацдвижения". Он не имеет права быть членом партии в Грузии, так как не имеет грузинского гражданства. Он лишился гражданства много лет назад, после того как взял гражданство Украины. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, леван хабеишвили, михаил саакашвили, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение, ника мелия