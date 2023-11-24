https://sputnik-georgia.ru/20231124/raspad-natsdvizheniya-neizbezhen--deputat-284477763.html

Распад "Нацдвижения" неизбежен – депутат

Распад "Нацдвижения" неизбежен – депутат

О конфликте в "Нацдвижении" заговорили после возвращения в Грузию и ареста Саакашвили 24.11.2023, Sputnik Грузия

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единое национальное движение

грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Распад основанной экс-президентом Грузии Михаила Саакашвили крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД) неизбежен, и это не зависит от того, кто подпишет манифест, а кто нет, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Михаил Сарджвеладзе. К 20-й годовщине "Революции роз" 23 ноября ЕНД опубликовала манифест из 11 пунктов, который Саакашвили ранее предложил членам и сторонникам партии совместно составить, а затем подписать его. Как заявил Саакашвили, "если кто-то не захочет подписывать это соглашение, он автоматически поставит себя вне партии и ему придется пойти другим путем". О конфликте в "Нацдвижении" заговорили еще в 2021 году, после возвращения в Грузию и ареста основателя партии, экс-президента Михаила Саакашвили. В результате в партии образовалось два лагеря: сторонники нынешнего председателя Левана Хабеишвили, который обвинил экс-лидера Нику Мелия в пассивности в борьбе за освобождение Саакашвили, и сторонники Мелия, который называет Хабеишвили марионеткой в руках бывших силовиков Вано Мерабишвили и Давида Кезерашвили. В Грузии создается новая коалиция перед выборами? Реакция на амбициозные планы "Лело">>Хабеишвили ранее заявил, что тот, кто не подпишет манифест и кто не заинтересован в единстве в ЕНД, получит должный ответ. Ранее Хабеишвили также заявил, что Мелия больше не представляет "Нацдвижение" и пригрозил исключить его из рядов партии. Что касается самого Мелия, то уже известно, что он не собирается подписывать манифест. Мелия и его сторонники также не явились на мероприятие по случаю 20-й годовщины "Революции роз", которая состоялась накануне в Тбилиси. Раскол в "Нацдвижении" Ранее Мелия заявил, что "Нацдвижение" разрывают на две части. Это разделение происходит вследствие создавшегося в партии статуса-кво, а также "несправедливости, безнравственности, лишения ценностей, которые излучают неформальные правители в партии". Хабеишвили одержал победу на внутрипартийных выборах в "Нацдвижении" в январе 2023 года. Мелия уступил ему с разницей в 12 процентных пунктов, получив поддержку 40% членов партии. Глава парламента Грузии посоветовал оппозиции подготовиться к выборам по нынешним правилам>>После выборов Хабеишвили заявил, что не собирается исключать Мелия из партии, однако в партии начались серьезные кадровые перестановки, и многие сторонники Мелия в регионах были смещены с партийных постов. Утверждения Мелия о том, что Хабеишвили является лишь формальным лидером "Нацдвижения", подкрепляет фактор Саакашвили, который, будучи в заключении, объявил о возвращении в политику. Более того, один из членов "Нацдвижения" Сопо Джапаридзе начала проводить предвыборную кампанию к парламентским выборам 2024 года от имени Саакашвили. На фоне внутрипартийного конфликта "Единое национальное движение" начало терять как своих сторонников, о чем говорят разные рейтинги, так и союзников в оппозиции. Большинство партий, сотрудничавших с "Нацдвижением" в период, когда партию возглавлял Мелия, на сегодняшний день исключают в целом коалицию с этой силой.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, тбилиси, ника мелия, михаил саакашвили, леван хабеишвили, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия