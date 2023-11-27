https://sputnik-georgia.ru/20231127/prioritetom-byudzheta-gruzii-na-2024-god-stanet-infrastruktura--premer-ministr-284535669.html

Приоритетом бюджета Грузии на 2024 год станет инфраструктура – премьер-министр

Приоритетом бюджета Грузии на 2024 год станет инфраструктура – премьер-министр

Развитие инфраструктуры для Грузии приобрело особое значение на фоне приобретения страной роли альтернативного пути между Европой и Азией 27.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-27T18:19+0400

2023-11-27T18:19+0400

2023-11-27T18:19+0400

грузия

экономика

новости

ираклий гарибашвили

бюджет грузии

инфраструктура

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ТБИЛИСИ, 27 ноя — Sputnik. Приоритетным направлением государственного бюджета на 2024 год станет развитие инфраструктуры, на которую планируется в целом потратить около 6,7 миллиарда лари,заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Правительство Грузии завершило работу над окончательным вариантом госбюджета страны и 1 декабря представит его на утверждение парламенту страны. По его словам, такая сумма необходима для своевременного, эффективного и активного решения вопросов по осуществлению важных проектов в этом направлении. Развитие инфраструктуры для Грузии приобрело особое значение на фоне приобретения страной роли альтернативного пути между Европой и Азией. Грузия превращается в многомерный региональный хаб – премьер >>Власти Грузии работают в направлении сокращения времени в пути сразу по нескольким направлениям, среди которых приоритетными проектами являются строительство трассы Восток-Запад, завершение альтернативной и более безопасной по тоннелям дороги в направлении России и строительство в Грузии глубоководного порта, который позволит стране принимать корабли с большой вместимостью. Еще одним важным направлением для правительства является туризм, который также связан с развитием инфраструктуры, и в этом направлении власти намерены развить автовокзалы, облагородить курорты и города, а также создать новые локации для привлечения международных путешественников.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, ираклий гарибашвили, бюджет грузии, инфраструктура