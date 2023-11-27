https://sputnik-georgia.ru/20231127/reformy-v-gruzii-budut-osuschestvleny-kak-by-ni-povela-sebya-oppozitsiya---deputat-284519448.html
Реформы в Грузии будут осуществлены, как бы ни повела себя оппозиция – депутат
Реформы в Грузии будут осуществлены, как бы ни повела себя оппозиция – депутат
Власти Грузии сделают все для того, чтобы осуществить реформы, необходимые для получения статуса страны-кандидата на вступление в ЕС, заявил депутат от... 27.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-27T12:12+0400
2023-11-27T12:12+0400
2023-11-27T13:08+0400
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ТБИЛИСИ, 27 ноя — Sputnik. Если оппозиция признает свои ошибки и перейдет на пусть конструктивного диалога в вопросе получения Грузией статуса страны-кандидата на вступление в Евросоюз, многое может обернуться для них к лучшему, а если нет, то реформы в стране все равно будут осуществлены, заявил глава парламентского комитета по правам человека Михаил Сарджвеладзе. Еврокомиссия 8 ноября 2023 года обнародовала отчет о выполнении Грузией 12 условий и рекомендовала Евросовету предоставить стране статус кандидата на вступление в Евросоюз. При этом Еврокомиссия призвала Грузию предпринять девять шагов, среди которых проведение свободных выборов, сближение с внешней политикой ЕС, деполяризация и другое. Правительство Грузии в понедельник на заседании междведомственной комиссии по европейской интеграции обсудит детали плана о выполнении новых условий Еврокомиссии. "Европейский поезд" или одиночество на перроне - предложение главы парламента оппозиции>>Как ранее заявил председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе, работа над девятью условиями Еврокомиссии будет гораздо легче, поскольку власти Грузии уже выполнили 80% из предыдущих 12 требований для получения статуса страны-кандидата в ЕС. Грузия получит статус кандидата, если решение Еврокомиссии поддержат лидеры всех 27 стран ЕС. Решение будет принято 14-15 декабря 2023 года. Грузия и ЕС Грузия подала заявку на получение статуса кандидата в ЕС 3 марта 2022 года, практически в одно время с Украиной и Молдовой. В июне 2022 года Грузии была предоставлена "европейская перспектива" и выражена готовность предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз, когда будут выполнены 12 условий. Статус тогда получили Украина и Молдова. Власти Грузии заявили, что отказ стране в предоставлении статуса в 2022 году было несправедливым решением и что Грузия по всем критериям еще тогда опережала и Украину, и Молдову.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, еврокомиссия, грузия - евросоюз, евросоюз
политика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, еврокомиссия, грузия - евросоюз, евросоюз
Реформы в Грузии будут осуществлены, как бы ни повела себя оппозиция – депутат
12:12 27.11.2023 (обновлено: 13:08 27.11.2023)
Власти Грузии сделают все для того, чтобы осуществить реформы, необходимые для получения статуса страны-кандидата на вступление в ЕС, заявил депутат от "Грузинской мечты"
ТБИЛИСИ, 27 ноя — Sputnik. Если оппозиция признает свои ошибки и перейдет на пусть конструктивного диалога в вопросе получения Грузией статуса страны-кандидата на вступление в Евросоюз, многое может обернуться для них к лучшему, а если нет, то реформы в стране все равно будут осуществлены, заявил глава парламентского комитета по правам человека Михаил Сарджвеладзе.
Еврокомиссия 8 ноября 2023 года обнародовала отчет о выполнении Грузией 12 условий и рекомендовала Евросовету предоставить стране статус кандидата на вступление в Евросоюз. При этом Еврокомиссия призвала Грузию предпринять девять шагов, среди которых проведение свободных выборов, сближение с внешней политикой ЕС, деполяризация и другое.
"Власти сделают все для того, чтобы процесс (выполнения девяти рекомендаций – ред.) был инклюзивным, чтобы была бы возможность осуществить эти необходимые реформы в стране. Если оппозиция найдет в себе силы признать ошибки, допущенные в прошлом году, и перейдет на конструктивный путь, многое возможно обернется для них в лучшую сторону, если же нет – реформы все равно будут осуществлены", – заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".
Правительство Грузии в понедельник на заседании междведомственной комиссии по европейской интеграции обсудит детали плана о выполнении новых условий Еврокомиссии.
Как ранее заявил председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе, работа над девятью условиями Еврокомиссии будет гораздо легче, поскольку власти Грузии уже выполнили 80% из предыдущих 12 требований для получения статуса страны-кандидата в ЕС.
Грузия получит статус кандидата, если решение Еврокомиссии поддержат лидеры всех 27 стран ЕС. Решение будет принято 14-15 декабря 2023 года.
Грузия подала заявку на получение статуса кандидата в ЕС 3 марта 2022 года, практически в одно время с Украиной и Молдовой.
В июне 2022 года Грузии была предоставлена "европейская перспектива" и выражена готовность предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз, когда будут выполнены 12 условий. Статус тогда получили Украина и Молдова.
Власти Грузии заявили, что отказ стране в предоставлении статуса в 2022 году было несправедливым решением и что Грузия по всем критериям еще тогда опережала и Украину, и Молдову.