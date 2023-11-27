https://sputnik-georgia.ru/20231127/samyy-tsennyy-igrok---tsentrovoy-sbornoy-gruzii-po-basketbolu-blistaet-v-chempionate-ispanii-284518187.html

Самый ценный игрок – центровой сборной Грузии по баскетболу блистает в чемпионате Испании

Самый ценный игрок – центровой сборной Грузии по баскетболу блистает в чемпионате Испании

В матче против "Гран-Канарии" грузинский баскетболист за 27 минут набрал 24 очка 27.11.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 27 ноя — Sputnik. Центровой баскетбольной сборной Грузии и испанского "Тенерифе" Георгий Шермадини стал самым результативным игроком матча 11 тура чемпионата Испании против "Гран-Канарии", завоевав при этом титул MVP – самого ценного игрока матча. В дерби на Канарских островах "Тенерифе" в овертайме обыграл "Гран-Канарию" со счетом 94:82. Шермадини хорошо начал игру. В первом тайме он набрал 16 очков, а первые 20 минут его команда выиграла со счетом 45:29. Что касается результативности на протяжении всей встречи, то 34-летний Шермадини за 27 минут набрал 24 очка (семь из семи двухочковых, шесть из шести штрафных), шесть подборов, одна передача и два блок-шота. "Тенерифе" за 11 туров одержало шесть побед, пять поражений и находится на шестом месте в турнирной таблице. В конце мая Георгий Шермадини стал MVP (MVP Movistar) – самым ценным игроком сезона 2022/23 чемпионата Испании. Шермадини признали лучшим болельщики, тренеры, журналисты и игроки. В сумме он набрал 88,6 балла.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, георгий шермадини, испания